Delfino, tras el empate de Colón: "En dos pelotas paradas se nos fue el partido"

El entrenador sabalero se fue con impotencia tras el 2-2 ante Almirante Brown, cuestionó los errores defensivos y reconoció que al equipo le falta eficacia para pelear por los objetivos.

Iván Delfino no ocultó su fastidio después del empate 2-2 de Colón frente a Almirante Brown en el Brigadier López. El Sabalero estuvo dos veces en ventaja, pero no logró sostener el resultado y dejó escapar puntos importantes en la pelea por meterse entre los cuatro primeros de la Zona A de la Primera Nacional. El entrenador apuntó a los errores en las pelotas paradas, la falta de juego y la necesidad de recuperar eficacia.

Impotencia y autocrítica: los motivos del enojo de Delfino

“La sensación es un poco de impotencia”, reconoció el técnico al analizar el resultado. Si bien admitió que Colón tuvo las situaciones más claras durante la primera etapa, consideró que el equipo no consiguió desarrollar el partido que había preparado.

“Un partido no bien jugado donde no hemos sacado diferencias”, resumió Delfino, quien también cuestionó la manera en que su equipo perdió la ventaja en el tramo final. Para el entrenador, los errores defensivos terminaron siendo determinantes en un encuentro que Colón tenía encaminado.

“En dos pelotas paradas en la última... A mí me parece inaceptable ese cambio de ritmo para un plantel que quiere pelear cosas importantes”, expresó con evidente molestia.

El DT insistió en que el problema no pasó solamente por los goles recibidos, sino también por la distancia entre lo trabajado durante la semana y lo que finalmente se vio en la cancha. “Yo creo que no salió nada en principio de lo que habíamos hablado, y eso es lo que más te molesta”, sostuvo.

De cara a lo que viene, Delfino remarcó que el equipo necesita reaccionar rápidamente y mejorar su funcionamiento colectivo. “Tenemos que mejorar mucho en el juego porque han demostrado que lo pueden hacer”, señaló, con la intención de recuperar el nivel que considera necesario para mantenerse en la pelea.

La falta de gol, los cambios y los jugadores que pueden volver

Otro de los aspectos que abordó el entrenador fue la falta de eficacia en ataque. Consultado sobre la necesidad de que los delanteros aporten más goles en esta etapa decisiva del campeonato, fue contundente: “ Se necesitan goles. Lógicamente que lo que haga el delantero también lo alimenta a él”.

Delfino reconoció que Colón no está encontrando la capacidad de definición que necesita y aseguró que el cuerpo técnico seguirá trabajando para revertir esa situación. La producción ofensiva aparece como uno de los puntos a mejorar para un equipo que busca escalar posiciones en la recta final de la fase regular.

También se refirió a la conformación del equipo y a las dificultades que tuvo para contar con todo el plantel en condiciones. Ante la consulta sobre si tiene definido un once ideal, respondió afirmativamente, aunque aclaró que las lesiones y las suspensiones condicionaron las decisiones durante la temporada.

En cuanto a las variantes realizadas ante Almirante Brown, explicó que Brian Sarmiento salió por una decisión táctica y que Olmedo fue reemplazado porque estaba cansado y había perdido intensidad en la marca. Además, adelantó que García podría volver a entrenarse con el grupo desde el lunes, mientras que Federico Lópes y Antonini evolucionan de sus respectivas molestias.

Por último, Delfino destacó el aporte de Ignacio Lago, autor del segundo gol de Colón, aunque dejó en claro que espera una mejora general del plantel. “Tener un jugador como Nacho nos da un plus, pero a mí me gustaría que todos los jugadores estén en un nivel más alto”, concluyó.