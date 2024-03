El minuto a minuto entre Colón y Gimnasia y Tiro

Colón arrancó a paso firme su participación en la Zona B de la Primera Nacional, donde todavía no conoce la derrota. Sin embargo, los dos empates en serie lo bajaron de la cima. Este lunes, desde las 22, buscará volver al triunfo ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Colón llega de dos empates consecutivos, ante Aldosivi en Santa Fe y contra Mitre en Santiago del Estero. En los dos partidos iba ganando, dispuso de varias chances para liquidar el partido, pero se lo terminaron igualando. En tanto que los dirigidos por Rubén Darío Forestello llegan también de dos pardas consecutivas, ante Atlanta en Villa Crespo y Almirante Brown en Salta, respectivamente.

Live Blog Post ST 51 minutos: victoria, continuidad de invicto y punta en soledad para Colón Con un gol de Axel Rodríguez, Colón le ganó 1-0 a Gimnasia y Tiro y ahora manda en la zona B

Live Blog Post ST 23 minutos: Leguizamón por Toledo, el segundo lesionado en Colón Nicolás Leguizamón reemplazó a Toledo, que se retiró lesionado, al igual que el goleador Rodríguez Banfield Colón Javier Toledo.jpg Télam

Live Blog Post ST 0 minutos: en marcha el segundo tiempo en el Brigadier López Colón sin cambios le gana 1-0 a los salteños de Gimnasia y Tiro. Sin cambios en el Sabalero WhatsApp Image 2024-03-25 at 22.21.28 (2).jpeg

Live Blog Post PT 47 minutos: Colón le ganó el primer tiempo a Gimnasia y Tiro Con gol de Rodríguez, que luego se retiró lesionado, Colón vence a los salteños y llega a la punta WhatsApp Image 2024-03-25 at 22.58.41.jpeg

Live Blog Post PT 35 minutos: se va lesionado el goleador Rodríguez en Colón Javier Toledo por Axel Rodríguez la primera variante en Colón que vence 1-0 a Gimnasia y Tiro WhatsApp Image 2024-03-25 at 22.25.43.jpeg

Live Blog Post PT 18 minutos: gollll de Colón lo hizo Axel Rodríguez Un mal rechazo de Busse le permitió a Rodríguez poner el 1-0 a Colón contra Gimnasia y Tiro WhatsApp Image 2024-03-25 at 22.25.41 (1).jpeg

Live Blog Post PT 10 minutos: Colón busca el primero y ya tuvo dos chances claras Por ahora no hay emociones en el Brigadier López entre Colón y Gimnasia y Tiro Ignacio Lago Facundo Castet.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Live Blog Post PT 0 minutos: se juega en el Brigadier López, el choque entre Colón y Gimnasia y Tiro Con un retraso en el horario original, Colón recibe a Gimnasia y Tiro en procura de regresar a la victoria Colón festejo.jpeg UNO Snata Fe | José Busiemi

SÍNTESIS

Colón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Paolo Goltz, Hernán Lópes y Facundo Castet; Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Alexis Sabella y Axel Rodríguez. DT: Iván Delfino.

Gimnasia y Tiro de Salta: Federico Abadía; Ivo Cháves, Ezequiel Neira, Daniel Abello e Ignacio Sanabria; Raúl Chamorro, Roberto Birge, Walter Busse y Rubén Villarreal; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo. DT: Rubén Darío Forestello.

Gol: PT 18' Axel Rodríguez (C)

Cambios: PT 35' Javier Toledo x Axel Rodríguez (C); ST 0' Facundo Heredia x Rubén Villarreal (GyT); 14' Agustín Araujo x Raúl Chamorro (GyT); 22' Tomás Attis x Ignacio Sanabria (GyT); 23' Nicolás Leguizamón x Javier Toledo (C); 40' Christian Bernardi y Cristian Vega x Federico Jourdan y Alexis Sabella (C): 41' Enzo Fernández x Roberto Birge (GyT)

Amarillas: Herrera (C); Villarreal, Chamorro, Gordillo, Cháves (GyT)

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Brian Ferreyra.