Quién es la periodista que se coronó Miss Universo Santa Fe y competirá por el título nacional

"Aunque me esté costando disfrutar del todo este pedacito hermoso de mi vida, soy más consciente que nunca que las plataformas nacionales e internacionales son un espacio gigante para generar un impacto social positivo. Lo vivo en carne propia sabiendo que desde tu lugar podés ayudar a muchísimas personas a tener una vida mejor. Nadie me lo tiene que contar, solo mi gran y valiente compañero me lo mostró cuando se animó a hablar frente a una cámara convirtiéndose en un faro de luz para todas aquellas personas que pasaron lo mismo", afirma la ahora Miss Universo Santa Fe en su posteo, en relación a la denuncia pública por abusos sexuales intrafamiliares que realizó su novio, Juan Pedro Aleart, la semana pasada en el programa de 12 a 14, de Canal 3.

Y continuó: "Hoy mi objetivo en el universo es mucho más grande que mis deseos personales, hoy esta Yoana está preparada cómo nunca lo estuvo en la vida para lograr un impacto social positivo. Porque el dolor nos interpela constantemente a ser la mejor versión de nosotros mismos, y solo los valientes que se animan a atravesarlos son capaz de ayudarse a sí mismos y ayudar a los demás a brillar. Iremos con todo como en la vida misma, porque nunca dejar de luchar es una opción".

La periodista, que suele colaborar en móviles televisivos para el canal América, es santiagueña y se arraigó en Rosario para estudiar abogacía.

La actual Miss Universo Argentina, Yamile Dajud, entregará su corona a la ganadora del certamen en la final el 25 de mayo. La mujer tiene 27 años, se coronó como Miss Argentina representando a Río Negro y es licenciada en Comunicación.

La carta abierta de la novia de Juan Pedro Aleart

Aleart, el conductor de De 12 a 14 (Canal 3), aseguró el jueves pasado haber vivido un calvario por culpa de su padre y su tío, quienes ejercieron violencia y abusos sexuales en el seno de su propia familia. Luego de eso, su pareja, la ahora Miss Universo Santa Fe se volcó a su cuenta de Instagram para brindarle todo su apoyo y ahondar un poco más en esta valiente decisión que también repercute en su vida.

"No tengo palabras hoy", fue la primera frase que escribió en sus redes Yoana Don.

En un posteo que compartió en sus historias de Instagram, junto a una imagen de Aleart hablando al aire de su programa del calvario que vivió en su infancia, la conductora agregó: "Hace mucho estamos atravesando todo esto y viviendo mucho dolor... años".

"Hoy toda esa mierda salió finalmente de adentro. Con una fortaleza y unos huevos gigantes", añadió la también abogada, escribana y modelo en otro fragmento de su carta.

Y reveló: "Había miedo, mucho. Pero la verdad siempre libera". "Gracias por ser el hombre íntegro que sos. Gracias por laburar todos los días para ser luz, gracias por creer en la vida y luchar incansablemente por ser feliz", le agradeció Yoana al final de la misiva.

Finalmente, añadió: "Estoy inmensamente orgullosa de vos @juanpedroaleart".

Además, en una segunda historia sobre una imagen de ellos dos volando en un globo aerostático, Yoana escribió: "Hoy te convertiste en héroe con humildad, grandeza y mucho coraje, levantando esta bandera tan noble de luchar contra la prescripción para que ningún caso de abuso infantil y corrupción de menores quede impune. Para que ninguna denuncia sea desestimada sólo por el paso del tiempo".

"Cuanto mayor es el trauma, mayor es la represión en el inconsciente y más tiempo tarda en salir a la luz. La Justicia tiene que dejar de ser arbitraria y mirar para otro lado. Es necesario respetar el tiempo de las víctimas", pidió la novia de Aleart.

Y cerró: "Fueron tantos los momentos difíciles que hoy el amor y el apoyo de toda la gente se siente fuerte en el corazón. Gracias".