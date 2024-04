El Rusito Crenz se acostumbró a noquear al rival de turno

El púgil santafesino manifestó que "realmente esperaba una pelea larga, no pensé que iba a terminar así de rápido. Por suerte se dio de ese modo, siempre viene bien el KO, siempre es bueno que no te peguen, así que estoy muy contento por eso, y ante mi papá y mi familia que me fue a alentar".

"El KO se veía venir, porque una vez que lográs tirarlo al piso, te da otra sensación la pelea, porque una vez que lo tirás a la lona el boxeador mira distinto al rival. Así que una vez que logré titarlo, pensé para mis adentros, bueno ya está casi adentro, así que me confié un poco, y por suerte salió bien" destacó el Rusito Crenz.

Ruso2.jpg El Rusito Crenz junto a su entrenador Carlos Lemos y su papá, el ex campeón David César Crenz. Gentileza OB Promotions

Crenz tomó la iniciativa en la FAB

"El muchacho iba para atrás, tomé la decisión de llevarlo, ya que él no lo hacía, sino iba a tratar de boxear, de ver si pegaba o no pegaba, por el récord no era de pegar mucho, porque de nueve ganadas tenía un sólo KO, pero había que tener cuidado y ser precavido, pero siempre hay que probar un poco la mano para ver si el tema del récord es real o no" describió el retador de 23 años.

El Rusito Crenz destacó que "Este título juvenil ya lo tenía, lo gané también en el mismo escenario de la FAB, que fue creo que en diciembre pasado, y fue contra Carlos Zabaleta. Ya lo defendí dos veces este año, hasta los 24 que cumplo en octubre, lo puedo defender una vez más. Si pierdo quedará para otro boxeador, y si llegó a la edad queda vacante". Aseguró que "Seguramente una o dos defensas más considero que llegaremos a hacer antes de octubre".

Ruso3.jpg Crenz y la sana costumbre de noquear, derrotó en el primer round a Jhan Camacho y retuvo su título juvenil. Gentileza OB Promotions

Otro triunfo por la vía rápida

Acerca de si es mejor liquidar una pelea de este modo, el boxeador colonista sostuvo que "en principio te quedas un poco con las ganas de boxear un poco más, pero después te quedás contento. La felicidad es la misma, por ahí tiene su ventaja, que no te pegan mucho, y estás rápidamente en condiciones para hacer frente a otra pelea. Ojalá que salga otro combate, porque me quedé con ganas de pelear un poco más"

En cuanto como es su preparación describió que "una semana de entrenamientos mía es en Colón, que está mi viejo, y Carlos Lemos, los dos en la esquina, ya que forman parte de mi equipo. En la semana corro a la mañana, a la siesta hago la parte de boxeo, y los martes y jueves hago natación, como para meter otra cosita más al entrenamiento". Es importante destacar que el Rusito ahora cumple tareas de peluquero en la ciudad de Santo Tomé, curso que realizó el año pasado, y ya tiene muchos clientes.

Finalmente, sobre el apoyo de su papá, César David Crenz, fue claro al sostener que "tener a mi viejo de entrenador es muy lindo, él llegó muy lejos como boxeador profesional, la idea es seguir sus pasos, por eso lo escucho, siempre me vive aconsejando con que no salga, y esas cosas, que siento que las vivió, por eso le hago caso, pero siento orgullo por su carrera deportiva. Así que muy contento de tenerlo en la esquina, ya que junto con Carlitos hacen un buen equipo".