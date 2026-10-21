Colón, con tres cambios y una sorpresa táctica para visitar a Ciudad de Bolívar

Iván Delfino ordenó una práctica de fútbol este miércoles en Colón y probó una formación con tres cambios respecto del equipo que empató ante Almirante Brown.

Colón empieza a definir sus piezas para afrontar un compromiso importante en la recta final de la fase regular de la Primera Nacional. Este miércoles, Iván Delfino dispuso una práctica de fútbol en la que ensayó tres modificaciones con vistas al partido del sábado, a las 21, frente a Ciudad de Bolívar, en el estadio Municipal Eva Perón.

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En comparación con el equipo que viene de igualar 2-2 como local ante Almirante Brown, el entrenador rojinegro probó los ingresos de Facundo Castet, Federico Lértora y Franco García, con una propuesta táctica que presentó algunas particularidades, especialmente en la distribución de los volantes.

Tres variantes en el Colón de Delfino

La primera modificación se produjo en la defensa. Castet, quien cumplió la fecha de suspensión, regresó a la formación inicial en reemplazo del paraguayo Sebastián Olmedo.

UNO Santa Fe | José Busiemi

En la mitad de la cancha también hubo movimientos. El recuperado Federico Lértora se metió entre los titulares en lugar de Matías Muñoz, mientras que Franco García ocupó el lugar de Darío Sarmiento para completar las tres variantes que ensayó Delfino.

Con estas modificaciones, Colón se paró con un esquema 4-4-2, buscando darle otra distribución al mediocampo y sostener una estructura con dos referencias en ataque.

Ignacio Lago, por la derecha, y García por izquierda en el nuevo Colón

Uno de los aspectos más destacados de la práctica estuvo relacionado con la ubicación de los futbolistas por las bandas. Ignacio Lago se posicionó sobre el sector derecho, mientras que García se movió por la izquierda, una distribución que le permitió al entrenador probar alternativas para darle amplitud al equipo.

En el centro del mediocampo, Lértora compartió la zona con Agustín Toledo, mientras que Julián Marcioni y Alan Bonansea conformaron la dupla ofensiva.

La práctica sirvió para comenzar a delinear la posible formación titular, aunque habrá que esperar los próximos entrenamientos para confirmar si Delfino sostiene esta estructura de cara al compromiso en Bolívar.

Los 11 que probó Delfino en Colón

La formación que dispuso el entrenador estuvo integrada por Tomás Giménez; Mauro Pinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Lago, Federico Lértora, Agustín Toledo y Franco García; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

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De esta manera, el Sabalero comienza a preparar un encuentro trascendente para sus aspiraciones en la Zona A. Ubicado en el quinto puesto, buscará sumar como visitante para intentar escalar posiciones y llegar mejor perfilado al Reducido, con la intención de pelear por una ubicación que le permita contar con ventaja deportiva en la etapa decisiva del campeonato.