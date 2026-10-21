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Colón no puede fallar ante Ciudad de Bolívar si quiere llegar al Reducido con ventaja deportiva

Colón suma 54 puntos y ocupa el quinto puesto de la Zona A. Una victoria lo mantendría en carrera por los primeros cuatro lugares.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 12:57hs
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Colón no puede fallar ante Ciudad de Bolívar si quiere llegar al Reducido con ventaja deportiva

Colón encara la visita a Ciudad Bolívar con una cuenta pendiente en la recta final de la Primera Nacional: transformar su clasificación al Reducido en una posición que le permita competir con mayores ventajas. El conjunto de Iván Delfino reúne 54 puntos, está quinto por diferencia de gol y necesita ganar para sostener sus aspiraciones de meterse entre los cuatro mejores de la Zona A.

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La pelea por el cuarto puesto entra en su etapa decisiva

La tabla muestra que el margen de Colón es reducido. Ferro Carril Oeste lidera con 65 unidades, seguido por Godoy Cruz, con 60, y Deportivo Morón, con 58. Deportivo Madryn ocupa el cuarto lugar con 54 puntos, los mismos que el Sabalero, que aparece inmediatamente detrás por diferencia de gol.

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Más abajo se encuentra Ciudad Bolívar, con 51 unidades, mientras que Almirante Brown y Estudiantes de Caseros suman 48 cada uno. En ese escenario, el partido de este fin de semana tiene una doble importancia para el equipo santafesino: necesita sumar para acercarse a los puestos de arriba y, al mismo tiempo, evitar que sus perseguidores reduzcan la distancia.

Una victoria permitiría que Colón alcance los 57 puntos y mantenga abierta la posibilidad de mejorar su ubicación. Para escalar hasta el cuarto puesto, además, deberá esperar que Deportivo Madryn deje unidades en el camino. La pelea por las posiciones superiores también dependerá de lo que ocurra con Deportivo Morón, que tiene cuatro puntos más que el rojinegro.

La ventaja deportiva, un objetivo que Colón no puede dejar escapar

La ventaja deportiva es uno de los motivos centrales para no conformarse con la clasificación. Finalizar entre los cuatro primeros puede representar una diferencia importante en los cruces del Reducido, una instancia en la que cada detalle adquiere un peso especial. Para Colón, además, definir en el estadio Brigadier López significaría contar con el acompañamiento de su público en un momento determinante de la temporada.

El calendario no ofrece demasiado espacio para corregir errores. Después de visitar a Ciudad Bolívar, el Sabalero deberá afrontar el cierre de la etapa regular ante Defensores de Belgrano. Por eso, dejar puntos en el camino ahora podría condicionar sus posibilidades de alcanzar la ubicación que pretende.

Delfino y sus dirigidos tienen por delante una oportunidad concreta para respaldar sus aspiraciones. Colón ya cumplió con el objetivo de asegurarse un lugar en la pelea por el ascenso, pero todavía necesita resolver dónde comenzará esa disputa. Ganar en Ciudad Bolívar es el primer paso para llegar al final de la fase regular con mejores perspectivas y sin depender tanto de otros resultados.

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