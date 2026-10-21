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La Reserva de Colón se mide ante Ferro en Caballito y busca volver al triunfo

El Sabalero afronta este compromiso por la fecha 14 del torneo juvenil. El equipo de Miguel Robledo jugará desde las 15 y tendrá transmisión gratuita por LPF Play.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 11:18hs
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La Reserva de Colón se mide ante Ferro en Caballito y busca volver al triunfo

La Reserva de Colón afrontará este miércoles una nueva presentación en el campeonato cuando visite a Ferro Carril Oeste por la decimocuarta jornada. El encuentro se disputará desde las 15 en el barrio porteño de Caballito, donde los juveniles sabaleros intentarán conseguir un resultado positivo. El equipo conducido por Miguel Robledo tendrá un promedio de edad de 18 años.

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El cuerpo técnico ya definió la formación titular para el compromiso frente al conjunto de Caballito. La alineación del Sabalero estará compuesta por Piaggio; Ravano, López, Gómez y Vera; Utrera, Favotti y Barria; Córdoba, Aguiar y Fusco.

Con un plantel integrado por futbolistas jóvenes, Colón buscará competir fuera de casa en una nueva jornada del certamen de Reserva y continuar con el desarrollo de sus promesas.

Horario y dónde ver el partido en vivo

El cruce entre Colón y Ferro comenzará a las 15, en el estadio del conjunto porteño, ubicado en el barrio de Caballito.

Los hinchas sabaleros podrán seguir las alternativas del encuentro de manera gratuita a través de LPF Play, la plataforma oficial de streaming de la Liga Profesional de Fútbol.

Colón Ferro Reserva Caballito
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