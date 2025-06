"Lo que está fuera de discusión es que el mandato de Godano tiene que terminar"

Gustavo Abrahm y el presente deportivo e institucional de Colón

En diálogo con Radio Gol 96.7 Abraham no dejó tema por tocar. Criticó duramente a la dirigencia, se mostró pesimista con el andar deportivo y pidió la unidad, como así también poner fecha de elecciones para apurar la transición y quien llegue al club tenga un tiempo razonable para conocer la situación de la institución.

En el comienzo de la charla se refirió a la nota enviada "Creo que debemos ser realistas. Y lamentablemente cuando los momentos son duros hay que tomar decisiones duras. No nos gusta tener que llegar a este punto, pero bueno, creo que a ustedes les consta que hace un año y medio que venimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para agotar instancias de diálogo, para tratar de acercarnos a colaborar en la institución", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Hemos ofrecido, no solamente el grupo nuestro, sino todos los grupos, creo que en esto es irreprochable lo que los colonistas ofrecimos. Pero la dirigencia de Colón sigue haciendo oídos sordos y lamentablemente ya se llegó a un punto donde no vamos a permitir de ninguna manera que se responsabilice al socio de Colón que no tiene nada que ver con el desastroso presente de la institución".

"Mejor dicho, de lo futbolístico, ya que desde lo institucional no podemos hablar porque la verdad es que no lo sabemos y es bastante contradictorio el presidente en sus declaraciones. Entonces ya empieza a haber otro tipo de preocupaciones también bastante marcadas. Lo que está fuera de discusión es que este mandato tiene que terminar. De eso no hay dudas y siempre lo hemos dicho. El tema ahora es cuándo hacerlo", sentenció Abraham.

En cuanto al andar deportivo, expresó: "Hay otra lectura que los que estamos hace muchos años en el fútbol la hacemos. Y es que no son solamente solamente 8 puntos los que nos separan del Reducido. Porque son 8 puntos, pero en el medio hay un montón de equipos. Es imposible que pierdan todos. Si vamos a empezar a hacer una proyección, es muy difícil la situación de Colón de cara a la clasificación. Y acá tiene que hacerse proyección para arriba y proyección para abajo".

"Afortunadamente para nosotros, abajo hay dos equipos, dos clubes que están muy mal, muy comprometidos y sin ningún tipo de reacción. O sea, de haber estado en la otra zona hubiera sido un problema grandísimo. Y es una cuestión nada más que aleatoria de suerte. Si bien el fútbol a veces te da sorpresas, la lógica indica que ya a esta altura va a ser muy complicado que Colón pueda acceder a la etapa final, la clasificatoria. Y si lo hace, ¿De qué forma?, razonó.

En otro tramo de la charla Abraham manifestó: "Los socios ahora nos están pidiendo que intervengamos. Hasta hace un tiempito atrás se reclamaban que nos unamos, que fue lo que tratamos de hacer, que colaboremos. Lo hicimos, pero ahora la gente, permanentemente nos reclama que intervengamos. Entonces, nosotros no vamos a permanecer de brazos cruzados. Es el momento de empezar a hablar en qué hacemos después. Esto ya está y hay que mirar hacia adelante".

"Ahora vamos a mirar qué hacemos para adelante. Y me parece que lo más saludable es empezar a fijar una fecha y ver cómo acortamos los plazos para que Godano, sí, cumpla su mandato, en eso no hay problema. Pero para quien lo suceda, trabaje con el tiempo necesario para empaparse de cómo está el club. Y generar proyectos serios y sustentables. O sea, no es cuestión de armar una lista y aparecer en las elecciones porque los resultados están a la vista", argumentó.

Por último Abraham opinó: "Para la elección anterior teníamos un proyecto muy concreto, sabíamos dónde estábamos parados desde un primer momento, porque habíamos estado en el club hasta poco tiempo antes de lo que sucedió. Hasta que salimos campeones, sabíamos cuál era el escenario, no nos sorprendió. Ahora sí que no sabemos, realmente no lo sabemos y es por lo contradictorio que se muestra Godano".