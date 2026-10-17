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Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

El pueblo sabalero se prepara para acompañar a Colón en el Brigadier López, donde buscará una victoria clave para acercarse al cuarto puesto de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 17:42hs
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Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Los hinchas de Colón comienzan a palpitar el duelo ante Almirante Brown por la fecha 34 de la Primera Nacional. El Sabalero jugará en el Brigadier López con la necesidad de sumar de a tres para acercarse al cuarto puesto de la Zona A y mejorar su posición de cara al Reducido, luego del empate sin goles frente a Mitre en Santiago del Estero.

LEER MÁS: Colón recibe a Almirante Brown con la necesidad imperiosa de volver al triunfo

El Brigadier López, escenario de una nueva ilusión sabalera

Colón se prepara para una nueva presentación en Santa Fe y sus hinchas renuevan las expectativas en un tramo decisivo de la Primera Nacional. En la previa del encuentro ante Almirante Brown, el objetivo es acompañar al equipo en la búsqueda de una victoria que le permita seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.

El empate 0-0 frente a Mitre, en Santiago del Estero, dejó al conjunto rojinegro con la obligación de aprovechar su próxima presentación como local. Después de no poder romper el cero en su última salida, el equipo de Iván Delfino buscará recuperar terreno ante su gente y dar una respuesta futbolística acorde con sus aspiraciones.

Con el movimiento característico de la previa, el pueblo sabalero se prepara para volver a decir presente en el Brigadier López. La ilusión del ascenso continúa vigente y cada partido adquiere una importancia mayor a medida que se acerca el cierre de la fase regular.

Colón quiere meterse entre los cuatro mejores de la Zona A

El compromiso frente a Almirante Brown, correspondiente a la fecha 34, aparece como una oportunidad importante para el Sabalero. Una victoria le permitiría sumar puntos fundamentales y mantener la expectativa de alcanzar el cuarto lugar, con la mira puesta en llegar al Reducido en una posición más favorable.

En una competencia cada vez más exigente, Colón necesita hacerse fuerte en casa y evitar que se le escapen unidades que pueden resultar determinantes. El equipo sabe que el margen para mejorar su ubicación se achica y que sumar de a tres será fundamental para sostener su objetivo.

La gente, como tantas otras veces, buscará acompañar desde las tribunas y empujar al equipo en un partido que puede resultar clave para sus aspiraciones. Ahora, el desafío estará en trasladar ese respaldo al campo de juego y conseguir un triunfo que renueve la ilusión rojinegra.

Colón Sabalero Almirante Brown hinchas
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