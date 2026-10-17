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Colón y Almirante Brown: el historial que favorece al Sabalero antes del próximo cruce

Colón domina el historial ante Almirante Brown con 16 victorias en 38 partidos. El último antecedente en Santa Fe terminó con un triunfo rojinegro por 1-0 en julio de 2025.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 09:45hs
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Colón y Almirante Brown: el historial que favorece al Sabalero antes del próximo cruce

Prensa Colón

Colón se prepara para recibir a Almirante Brown por la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional, en un encuentro que sumará un nuevo capítulo a una historia con ventaja para el equipo santafesino. A lo largo de 38 enfrentamientos, el Sabalero logró imponerse en más oportunidades y buscará reafirmar esa superioridad ante su gente este sábado.

LEER MÁS: El historial favorable de Colón con el árbitro Maximiliano Macheroni

Colón lleva la ventaja en el historial

El registro entre ambos equipos contempla 16 victorias para Colón, 11 empates y 11 triunfos de Almirante Brown. Los números reflejan una diferencia favorable al conjunto rojinegro, que intentará ampliar esa ventaja en el compromiso que se disputará en el estadio Brigadier López.

La historia entre el Sabalero y la Fragata comenzó en 1960 y, desde entonces, ambos protagonizaron distintos cruces en sus respectivas competencias. El próximo sábado volverán a encontrarse en Santa Fe, en un partido correspondiente a una nueva jornada del campeonato de la Primera Nacional.

El último antecedente terminó en empate

El enfrentamiento más reciente entre ambos se disputó en mayo de 2026, en Isidro Casanova, y terminó igualado 1-1. De esta manera, ninguno pudo quedarse con la victoria en el último duelo, por lo que el próximo encuentro ofrecerá una nueva oportunidad para inclinar la balanza.

En Santa Fe, en cambio, el antecedente más cercano favorece a Colón. En julio de 2025, el Sabalero consiguió una victoria por 1-0 frente a Almirante Brown, resultado que buscará repetir ante su público en el próximo compromiso.

Colón Almirante Brown Sabaleros Primera Nacional
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