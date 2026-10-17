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Colón recibe a Almirante Brown con la necesidad imperiosa de volver al triunfo

Luego del empate ante Mitre de Santiago del Estero, el equipo sabalero está obligado a ganar, en su lucha por alcanzar la cuarta posición de la Zona A

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 10:13hs
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Colón recibe a Almirante Brown.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón recibe a Almirante Brown.

En su lucha por ganar posiciones en la tabla y lograr terminar lo más arriba posible, está claro que Colón no tiene margen de error, de allí la necesidad imperiosa que tiene por ganar este sábado cuando reciba a Almirante Brown.

Y es que el elenco sabalero marcha 5° en la Zona A y precisa un triunfo y que Deportivo Madryn empate o pierda para lograr acceder al 4° puesto.

Colón tendrá tres cambios para recibir a Almirante Brown

Por ello, no puede dejar puntos en el camino y mucho menos en condición de local. Atento a las circunstancias, el entrenador sabalero Iván Delfino pondrá en cancha una formación más ofensiva de la que viene de jugar el último partido.

Así las cosas, dispondrá de tres variantes, que en todos los casos son obligadas, ya que los tres futbolistas que saldrán del equipo ni siquiera ocuparán un lugar en el banco de relevos.

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La primera modificación se dará en defensa, con el ingreso de Sebastián Olmedo en lugar de Facundo Castet, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas.

Por su parte, las otras dos serán en la mitad de la cancha, con los ingresos de Matías Muñoz y Darío Sarmiento, para las salidas de Federico Lértora e Ignacio Antonio, ambos futbolistas no estarán por distintas molestias físicas.

Probables formaciones

Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen, Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo, Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Almirante Brown: Bruno Galván; Pedro Velurtas, Enzo Cardozo, Gustavo Cabral, Gerardo Alegre Rojas; Ulises Abreliano, Santiago Gauna, Tomás Villoldo, Luciano Pascual; Milton Zanotti y Mariano Santiago. DT: Andrés Montenegro.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Hora: 18.

TV: LPF Play.

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