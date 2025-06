La despedida de Alan Forneris

"Hoy me toca despedirme del club que fue mi casa durante mucho tiempo. No es fácil poner en palabras lo que siento, pero sí quiero agradecer de corazón a cada persona que formó parte de este camino. Agradecer a la gente de la pensión, por abrirme las puertas y hacerme sentir en familia desde el primer día. Gracias al club, a los entrenadores, utileros, médicos, compañeros y a todos los que, de alguna u otra forma estuvieron siempre para ayudarme y apoyarme. Gracias también al hincha por hacerme sentir su apoyo en cada partido. Este club me vio crecer, no solo como jugador, sino también como persona. Acá aprendí valores, enfrenté desafíos, viví alegrías inmensas y también tristezas que me ayudaron a madurar y a entender que todo forma parte del camino. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, de aprendizajes y con la tranquilidad de haberlo dado todo cada día. Fui feliz en este club y siempre lo voy a llevar conmigo. No es un adiós, es un hasta luego Colón querido".