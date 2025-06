Qué se sabe del barco que se hundió con 3.000 autos cero kilómetro con destino a México

El hundimiento ocurrió el lunes en aguas internacionales, frente a la cadena de islas Aleutianas de Alaska, según confirmó la compañía gestora del barco, Zodiac Maritime, con sede en Londres, en un comunicado recogido por The Associated Press. El buque terminó en el fondo del océano, a unos 5.000 metros de profundidad y aproximadamente a 770 kilómetros de la costa más cercana.

buque2.jpg

La secuencia de eventos comenzó el 3 de junio, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos recibió una alerta de socorro.

El Morning Midas se encontraba entonces a unos 490 kilómetros (300 millas) al suroeste de la isla Adak, una de las islas Aleutianas, y a 1.930 kilómetros (1.200 millas) al oeste de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. A bordo viajaban 22 tripulantes, quienes evacuaron la nave en un bote salvavidas y fueron rescatados por un buque mercante que se encontraba en las proximidades. No se reportaron heridos entre la tripulación, según la información proporcionada por The Associated Press.

El incendio, que inutilizó el buque, se originó en la popa, en la cubierta donde se almacenaban vehículos eléctricos. Entre la carga se encontraban aproximadamente 70 vehículos totalmente eléctricos y 680 híbridos, lo que generó preocupación por la dificultad de extinguir incendios en baterías de litio. Tanto la Guardia Costera como Zodiac Maritime informaron que, en los primeros momentos del siniestro, se observó una gran columna de humo saliendo de la zona afectada. El resto de los vehículos a bordo eran automóviles y camiones convencionales, todos con destino a México.

buque.jpg

Tras la evacuación de la tripulación, un equipo de salvamento llegó días después para evaluar la situación y tratar de controlar los daños. Sin embargo, el mal tiempo y las filtraciones de agua agravaron el estado del buque, que permaneció a la deriva hasta que finalmente se hundió. Zodiac Maritime explicó que el hundimiento se produjo en aguas profundas, lo que complica cualquier intento de recuperación de la carga o del propio barco.

Preocupación por un posible derrame de contaminantes

El suboficial Cameron Snell, portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos en Alaska, declaró a The Associated Press que “no hay contaminación visible” en la zona del hundimiento. Además, dos remolcadores de salvamento equipados con material para el control de contaminación permanecen en el área para monitorear cualquier indicio de vertidos o escombros. Zodiac Maritime anunció el envío de otro barco especializado en respuesta a la contaminación como medida de precaución adicional.

Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de los vehículos fue retirado del buque antes de su hundimiento. Zodiac Maritime no respondió de inmediato a las solicitudes de información realizadas el martes, según reportó The Associated Press. La tripulación de los barcos de salvamento tampoco sufrió daños durante las operaciones posteriores al hundimiento del Morning Midas.