Osella: "Colón tiene que hacer un partido inteligente y largo"

El DT de Colón, Diego Osella, dejó sus imprensiones antes de viajar para enfrentar el sábado a Chaco For Ever. "Lo emocional juega un papel importante", expresó

Diego Osella charló este jueves con la prensa, antes de la partida de Colón para visitar el sábado a Chaco For Ever, en otro duelo más que importante por la Primera Nacional.

Para después expresar: "Imagino un partido intenso, un rival que busca presionar alto, tiene muy buenos jugadores, la campaña no es la esperada por todos los que pasamos por ahí, en condición de local viene de ganarle a San Telmo y Atlanta, aprovecha esa localía, un encuentro friccionado, con gran apoyo de su gente".

Si bien no quiso confirmar el once titular, destacó que "vamos a jugar con dos puntas como el otro día, es una categoría donde el punta se siente acompañado, se siente acompañado, es bueno tener una pareja, nos queda un entrenamiento del último táctico, más un estímulo más de pelota parada, Sebastián va a viajar, nadie va a descubrir de sus cualidades. Estoy muy contento con Alan contra Defensores, lo vamos a definir".

En cuanto a cómo lo recibirán en Chaco, sostuvo que "trabajamos mucho en Chaco, tuvimos dos períodos, entiendo el enojo del último encuentro de Héctor, es amigo, no cosechamos los puntos que merecíamos, lo quiero mucho a él y a su familia, cuando vos rendis la primera etapa en Colón me quisieron mucho, en la segunda no ganamos y entra en duda, en Olimpo y Newell's soy querido, total respeto a la institución, a la gente que acompaña a la dirigencia, me trataron muy bien, le devolvimos con trabajo".

Transmitir tranquilidad al plantel

Osella considera que como DT transita una etapa distinta a años anteriores. En ese sentido también dijo que "la presión en Colón existe siempre, se que es así, trato de transmitir tranquilidad, es otra versión mía, mucho más tranquila, trato de volcar herramientas para el desarrollo del futbolista. El otro día salió, ahora vamos a una cancha difícil, esperemos romper lo que viene pasando a los equipos protagonistas cuando salen de su casa".

Y luego, añadió: "Mucho más maduro, tranquilo, en una etapa distinta a la que me tocó en otros tiempos, no se si es mejor o peor, pero es la manera que quiero estar. Vivo en el hotel, salgo y me meto en el predio, trato de volcar lo que pretendemos. Ojalá nos alcance, ya sea porque lleguemos o disputar un Reducido complicado como generalmente son los que se dan".

Las virtudes del plantel

En su segunda semana al mando del plantel rojinegro, el estratega subrayó que "me gusta la predisposición y la inteligencia del plantel, es inteligente y predispuesto desde que llegué, con muchas ganas para seguir creciendo, de llegar. Hay que seguir mejorando en un montón de cosas, hay que darle impronta, me gustan equipos intensos, que te ponen incómodos, las localías son fuertes y marcadas. Hay que hacer un partido inteligente y largo, estar atentos, no renegar cuando nos quiten el balón, ponerse el overol y cuando tengamos la pelota, administrar con la calidad de nuestros jugadores que marcan diferencias".

En otro tramo de la charla expresío que "hay chicos que vienen trabajando bien, Colón tiene un plantel para la recta final con variantes, hay muchas opciones, con dos puntas de área se puede jugar, con dos centrales diestros, con laterales defensivos u ofensivos, está bien armado por Iván (Delfino) y lamentablemente en torneos largos hay bajones, lo que hay que lograr que sean cortos, a veces se puede, todos pasamos por esto, yo salí eyectado de Chaco en la fecha 10, hoy está Ricardo intentando levantarlo. Es un torneo largo, a veces somos buenos por los resultados y otras no tanto".

Las chances de recuperar a Herrera y Prediger

Osella prefirió ir con mesura al momento de ratificar los regresos de Herrera y Prediger al elenco titular. Al respecto, añadió: "Son dos jugadores importantes los que quedaron afuera por suspensión y lesión, Herrera y Prediger, depende de la característica de arranque busquemos vamos a armar el once titular. En inferiores Colón tiene material. Herrera es un atacante mal, vamos a ver como planteamos el partido para tomar la decisión final".

Más adelante opinó que "el que llegue mentalmente fuerte se va a imponer, es muy emocional para arriba y para abajo, el pesamiento es que un triunfo te mete en la pelea y una derrota te sepulta, al menos en esta zona. Lo emocional juega un papel importante, es la recta final donde el jugador tiene que estar predispuesto para el esfuerzo. De los árbitros no hablo, quiero pasar desapercibido, son como nosotros, aciertan y se equivocan, ojalá pase desapercibido".

Antes de su despedida, brindó detalles de cómo es su día a día en esta tercera etapa, al sostener que "Colón necesita que esté todo el tiempo, leo mucho, estudio, familia, pero está todo a mano y hay que aprovechar el tiempo porque no sobra. El orden siempre da posibilidades, a Defensores hacía tres fechas que no le convertían, con un DT inteligente, por la condición que vamos a enfrentar el partido será similar, Chaco va para adelante en una cancha pesada y seca, está acostumbrado a imponerse. A Ricardo (Pancaldo) siempre le fue bien. Conozco las características del rival, pero siempre tenemos videos para allanarle el camino al jugador".