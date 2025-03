Presentan la muestra fotográfica "Atavíos De La Nostalgia"

Toda imagen muestra algo y a la vez disimula, oculta, enmascara. Advertimos lo que ellas no muestran, aplicando nuestra imaginación al apreciarlas. Sin agotar nunca lo que podrían develarnos, agregamos a lo que usualmente nos representan, lo que no está en ellas necesariamente. Ocurre que a fin de cuentas, imágenes y textos - juntos o separados - no son más que formas hechas de la misma materia: signos. Y como signos, se asemejan a envases que se van llenando o vaciando, en los que se vierten distintas sustancias que alcanzan a saciarnos o no.

Los disfraces también funcionan así, te acostumbras a ellos para bien o para mal. Con gusto los vistes por un tiempo, los acomodas a tu cuerpo, les agregas o quitas detalles. A veces, con incomodidad estas obligado a portarlos. Se abandonan con tristeza, se recuperan. Los anhelas cuando no los tienes. Sientes que algo ocurre cuando te los quitas o los pierdes. Resulta doloroso no poder desprenderse de aquello con lo que alguien te ha cubierto alguna vez.

¿Podría sospecharse que estos retratos no son sólo retratos? Tal vez, nada de lo que encuentres en estas fotos y en las páginas del libro que las acompaña, sea como se dice que es.