Talpone: " En Colón tenemos que hacer autocrítica y darle la cara a la situación"

Finalizado el partido, Nicolás Talpone, uno de los referentes del mediocampo rojinegro, habló con la prensa y dejó sensaciones claras: resignación, autocrítica y un pedido de reacción inmediata.

La autocrítica de Nicolás Talpone en Colón

“Fue una jugada aislada en el primer tiempo, quedamos mal parados y nos convirtieron. Después, en el segundo tiempo fuimos a buscarlo, generamos varias situaciones claras… pero no la pudimos meter”, expresó el ex Estudiantes.

Colón tuvo tres partidos sin derrotas antes de este tropiezo, y aunque no jugó mal, volvió a fallar en la definición. Talpone, sin excusas, remarcó que deben asumir el presente con responsabilidad: “Hoy no merecimos perder. No fue un partido vistoso de ninguno de los dos lados, pero las chances más claras las tuvimos nosotros. Ellos no llegaron mucho. Nos vamos con las manos vacías”.

El balance de la primera mitad del año de Colón

Sobre el balance de la primera mitad del torneo, Talpone fue honesto: “Hicimos una mala primera rueda. No sé si decir que la regalamos, pero tanta frustración te hace pensar eso. Tenemos que hacer autocrítica y darle la cara a la situación”.

LEER MÁS: Colón aguarda por Facundo Castro, pero Melgar quiere dinero para dejarlo ir

Colón quedó a cinco puntos del Reducido y la urgencia empieza a sentirse en Santa Fe. “Tenemos que ganar, necesitamos sumar en los partidos que quedan y ojalá también que se incorporen jugadores que vengan a levantar el nivel”, cerró.