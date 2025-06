Colón sufrió una dura derrota que le corta la racha positiva y lo aleja del Reducido

De hecho, apenas dispuso de una situación concreta para llegar a la igualdad cuando se jugaban 36' del segundo tiempo. Lo que habla a las claras de lo poco que hizo Colón en ataque.

Colón y un descuido defensivo que le costó caro

La primera acción para abrir el marcador fue para Colón cuando se jugaban 4'. Una corrida por derecha de Federico Jourdan quien metió un buen centro pasado y por el segundo palo apareció Ignacio Lago para rematar por encima del horizontal.

El partido era parejo y muy disputado, con dos equipos que se mostraban disciplinados y sin arriesgar tanto. Ambos priorizaban el orden defensivo y abundaban las imprecisiones.

Ninguno lograba imponer condiciones, en un desarrollo de juego muy táctico. A los 14' llegó Deportivo Morón con un remate de Emiliano Franco dentro del área que fue muy bien neutralizado por Federico Jourdan yendo al piso.

La fórmula de Colón para atacar eran las corridas de Jourdan por derecha enviando el centro a la carrera. Y así fue como avisó a los 16' pero esta vez Lago por el segundo palo no llegó a conectar.

En ese contexto de partido, el Sabalero se sentía más cómodo que el Gallito, ya que ganaba las divididas y de a poco comenzaba a imponer su superioridad.

De todos modos, el encuentro era muy equilibrado dado que la combatividad le ganaba a la creatividad. Tanto Colón como Deportivo Morón se mostraban más aptos para neutralizar que para generar juego.

Sin embargo, a los 29' y cuando nada lo hacía suponer, Deportivo Morón se puso en ventaja. Lo anticiparon a Alan Forneris en la mitad de la cancha y Gastón González asistió a Fabricio Sanguinetti quien picó en velocidad superando a Nicolás Thaller y Oscar Garrido para definir de zurda ante la salida de Marcos Díaz.

Luego del gol pasó poco y nada. La diferencia en la primera etapa fue el gol de Deportivo Morón en un partido en el que no se sacaron ventajas y que el empate hubiese sido lo más apropiado.

Un segundo tiempo en donde pudo haber empatado

En el inicio del segundo tiempo y cuando apenas se habían jugado 16 segundos, Sanguinetti nuevamente quedó de frente al arco luego de un pase por arriba de González, pero esta vez el remate de zurda fue a parar a las manos de Díaz.

Colón en esos primeros minutos de la etapa complementaria se adelantó algunos metros tratando de imponer su juego. Y el Gallito se replegó tratando de apostar por la contra con pelotazos directos.

A los 16' Gastón González probó desde la mitad de la cancha con un remate que sorprendió a Marcos Díaz y la pelota pasó cerca del caño derecho.

En ese momento, Andrés Yllana movió el banco haciendo ingresar a Genaro Rossi en lugar de Tomás Gallay para jugar con dos referentes de área.

Mientras que a los 22' el técnico sabalero mandó a la cancha a Christian Bernardi en lugar de Federico Jourdan, buscando mayor vocación ofensiva y mejor manejo de la pelota.

Colón tenía la pelota y el partido se jugaba en campo del equipo local. El Sabalero arrinconaba a su rival y comenzaba a soñar con el empate.

Y a los 36' el Sabalero dispuso de una chance clarísima para convertir. Genaro Rossi desbordó por izquierda metió el centro atrás y Christian Bernardi de frente al arco remató pero la pelota la tapó Julio Salvá con la pierna.

En los minutos finales Colón fue a buscar como pudo, es decir, sin claridad, empujando más que atacando. Y se repitió con centros frontales que favorecieron a los defensores del elenco local.

Lo pudo empatar en esa chance, pero fue la única clara en 90'. Lo que refleja de manera contundente las enormes dificultades para generar en ataque y convertir.

Una derrota que le impide extender la racha positiva que traía y que lo aleja del Reducido, ya que ahora y con la segunda rueda por delante está cinco puntos por debajo del último clasificado.

Síntesis

Deportivo Morón: 1-Julio Salvá; 4-Juan Cabrera, 2-Franco Lorenzón, 6-Emilio Lazza, 3-Iván Vaquero; 8-Gastón González, 5-Emiliano Franco, 11-Mariano Bíttolo; 7-Fabricio Sanguinetti, 9-Ivo Costantino y 10-Yair González. DT: Walter Otta.

Colón: 1-Marcos Díaz; 4-Oscar Garrido, 2-Nicolás Thaller, 6-Brian Negro, 3-Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 7-Nicolás Talpone, 5-Alan Forneris, 10-Ignacio Lago; 11-Tomás Gallay y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Andrés Yllana.

Goles: PT 29' Fabricio Sanguinetti (DM).

Cambios: ST 15' Matías Ballini x Bíttolo (DM), 16' Genaro Rossi x Gallay (C), 22' Christian Bernardi x Jourdan (C), 23' Facundo Báez x Sanguinetti (DM), 24' Lautaro Disanto x Franco (DM), 37' Guillermo Ortiz x Thaller (C), Gonzalo Bettini x Garrido (C), 40' Ramiro Fergonzi x González (DM), Matías Cortave x Costantino (DM).

Amonestados: Thaller, Garrido y Gigliotti (C), Sanguinetti y González (DM).

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.