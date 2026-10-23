Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en el último debate televisado antes del balotaje

Los candidatos presidenciales protagonizarán el último intercambio televisivo antes de la segunda vuelta del domingo 25 de octubre. El último sondeo de Datafolha muestra un empate del 50% en los votos válidos. Cómo seguir el debate en vivo desde Argentina.

Debate Presidencial. Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan hoy en el último debate televisado antes del balotaje del domingo 25.

Brasil atraviesa las últimas horas de una campaña presidencial marcada por la polarización y una disputa ajustada. Este viernes por la noche, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentarán en el último debate televisado antes del balotaje del domingo 25 de octubre.

El encuentro será transmitido en vivo por TV Globo , después del noticiero Jornal Nacional, y contará con la conducción del periodista César Tralli. También podrá seguirse a través de GloboNews y el portal de noticias G1, mientras que Globoplay ofrecerá la transmisión por internet. La señal de G1 permitirá acceder al contenido desde el exterior, incluida Argentina.

El debate representa una de las últimas oportunidades para que ambos candidatos expongan sus propuestas, respondan a las críticas de sus adversarios e intenten convencer a los votantes que todavía no definieron su elección.

Datafolha muestra un empate en los votos válidos

Los candidatos llegan al último debate con una diferencia mínima en las encuestas. El relevamiento de Datafolha divulgado este viernes muestra a Flávio Bolsonaro con el 47% de la intención de voto y a Lula con el 46%. El 5% de los consultados manifestó que votaría en blanco o anularía su voto, mientras que el 2% permanece indeciso.

Al considerar únicamente los votos válidos, es decir, al excluir los votos en blanco, nulos e indecisos, ambos candidatos alcanzan el 50%, según la encuesta. La diferencia se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

El estudio de Datafolha se realizó entre el 20 y el 22 de octubre, con 2.520 entrevistas presenciales en 154 municipios de Brasil. La encuesta fue encargada por Folha de São Paulo y se registró ante la Justicia Electoral brasileña.

Otro sondeo, de la consultora Quaest, publicado el miércoles, también había reflejado una competencia ajustada: Flávio Bolsonaro registró el 45% de la intención de voto frente al 44% de Lula, una diferencia que igualmente se encuentra dentro del margen de error.

Una primera vuelta con ventaja para Flávio Bolsonaro

El resultado de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, dejó a Flávio Bolsonaro en el primer lugar, con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula obtuvo el 45,16%.

La diferencia entre ambos confirmó la competitividad de la elección y abrió el camino hacia una segunda vuelta en la que los dos candidatos buscaron ampliar sus apoyos entre los votantes de otras fuerzas políticas.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, representa al Partido Liberal (PL), mientras que Lula busca la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT).

Cómo ver el debate desde Argentina

El último debate presidencial se realizará este viernes 23 de octubre en los estudios de Globo, en Río de Janeiro, después de la emisión de Jornal Nacional.

La transmisión estará disponible en:

TV Globo: emisión televisiva en vivo.

GloboNews y G1: cobertura y transmisión simultánea.

Globoplay: acceso a la señal de TV Globo por internet.

Una vez finalizado el encuentro, el público también podrá consultar el contenido del debate a través de las plataformas digitales de la cadena.

Con las encuestas mostrando una diferencia mínima, Lula y Flávio Bolsonaro llegan al último cara a cara televisivo antes de una definición que tendrá lugar este domingo. El intercambio será una de las instancias finales de una campaña que mantiene la atención puesta en la disputa por la presidencia de la mayor economía de América Latina.