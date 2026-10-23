Uno Santa Fe | El Mundo | Lula

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en el último debate televisado antes del balotaje

Los candidatos presidenciales protagonizarán el último intercambio televisivo antes de la segunda vuelta del domingo 25 de octubre. El último sondeo de Datafolha muestra un empate del 50% en los votos válidos. Cómo seguir el debate en vivo desde Argentina.

23 de octubre 2026 · 17:12hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Debate Presidencial. Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan hoy en el último debate televisado antes del balotaje del domingo 25.

Debate Presidencial. Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan hoy en el último debate televisado antes del balotaje del domingo 25.

Brasil atraviesa las últimas horas de una campaña presidencial marcada por la polarización y una disputa ajustada. Este viernes por la noche, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentarán en el último debate televisado antes del balotaje del domingo 25 de octubre.

El encuentro será transmitido en vivo por TV Globo, después del noticiero Jornal Nacional, y contará con la conducción del periodista César Tralli. También podrá seguirse a través de GloboNews y el portal de noticias G1, mientras que Globoplay ofrecerá la transmisión por internet. La señal de G1 permitirá acceder al contenido desde el exterior, incluida Argentina.

El debate representa una de las últimas oportunidades para que ambos candidatos expongan sus propuestas, respondan a las críticas de sus adversarios e intenten convencer a los votantes que todavía no definieron su elección.

Datafolha muestra un empate en los votos válidos

Los candidatos llegan al último debate con una diferencia mínima en las encuestas. El relevamiento de Datafolha divulgado este viernes muestra a Flávio Bolsonaro con el 47% de la intención de voto y a Lula con el 46%. El 5% de los consultados manifestó que votaría en blanco o anularía su voto, mientras que el 2% permanece indeciso.

Al considerar únicamente los votos válidos, es decir, al excluir los votos en blanco, nulos e indecisos, ambos candidatos alcanzan el 50%, según la encuesta. La diferencia se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

El estudio de Datafolha se realizó entre el 20 y el 22 de octubre, con 2.520 entrevistas presenciales en 154 municipios de Brasil. La encuesta fue encargada por Folha de São Paulo y se registró ante la Justicia Electoral brasileña.

Otro sondeo, de la consultora Quaest, publicado el miércoles, también había reflejado una competencia ajustada: Flávio Bolsonaro registró el 45% de la intención de voto frente al 44% de Lula, una diferencia que igualmente se encuentra dentro del margen de error.

Una primera vuelta con ventaja para Flávio Bolsonaro

El resultado de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, dejó a Flávio Bolsonaro en el primer lugar, con el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula obtuvo el 45,16%.

La diferencia entre ambos confirmó la competitividad de la elección y abrió el camino hacia una segunda vuelta en la que los dos candidatos buscaron ampliar sus apoyos entre los votantes de otras fuerzas políticas.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, representa al Partido Liberal (PL), mientras que Lula busca la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT).

Cómo ver el debate desde Argentina

El último debate presidencial se realizará este viernes 23 de octubre en los estudios de Globo, en Río de Janeiro, después de la emisión de Jornal Nacional.

La transmisión estará disponible en:

  • TV Globo: emisión televisiva en vivo.

  • GloboNews y G1: cobertura y transmisión simultánea.

  • Globoplay: acceso a la señal de TV Globo por internet.

Una vez finalizado el encuentro, el público también podrá consultar el contenido del debate a través de las plataformas digitales de la cadena.

Con las encuestas mostrando una diferencia mínima, Lula y Flávio Bolsonaro llegan al último cara a cara televisivo antes de una definición que tendrá lugar este domingo. El intercambio será una de las instancias finales de una campaña que mantiene la atención puesta en la disputa por la presidencia de la mayor economía de América Latina.

Lula Flavio Bolsonaro viernes debate balotaje
Noticias relacionadas
Pedro Sánchez. Replicó a Javier Milei con un spot y la canción Fanático de Lali Espósito.

"Zurdo y orgulloso": Pedro Sánchez le respondió a Milei con un spot sobre la izquierda y un tema de Lali Espósito

papa León XIV: Retomará su agenda pública este miércoles con la audiencia general en la Plaza de San Pedro.

El papa León XIV retomará su agenda con una audiencia general este miércoles

Sacerdote fallecido. Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió al caerle una cruz durante una misa en Guayaquil.

Una cruz se desprendió del altar y mató a un sacerdote mientras celebraba misa

Tensión en Europa: Francia con graves disturbios y toque de queda y un malestar que cruza fronteras

Tensión en Europa: Francia con graves disturbios, toque de queda y un malestar que cruza fronteras

Lo último

Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

Último Momento
Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados

El papa León XIV canceló su viaje a Asís para continuar su recuperación tras la cirugía

El papa León XIV canceló su viaje a Asís para continuar su recuperación tras la cirugía

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en el último debate televisado antes del balotaje

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes en el último debate televisado antes del balotaje

Ovación
Unión: la AFA ejecutó una retención en los derechos de TV por el pase de Misael Aguirre

Unión: la AFA ejecutó una retención en los derechos de TV por el pase de Misael Aguirre

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Unión mostró su potencial formativo ante la Selección Sub-17 y Giacinti destacó el trabajo de inferiores

Mosqueira destacó el sentido de pertenencia de los más jóvenes

Mosqueira destacó el sentido de pertenencia de los más jóvenes

Colapinto fue penalizado con 10 puestos en el GP de Estados Unidos

Colapinto fue penalizado con 10 puestos en el GP de Estados Unidos

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula