Uno Santa Fe | El Mundo | Bolsonaro

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

El gobernador, también del PL, logró la reelección con una victoria aún más aplastante. El juez que encarceló a Lula será gobernador de Paraná

5 de octubre 2026 · 09:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Bolsonaro arrasó en Santa Catarina

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

El Partido Liberal (PL), que se impuso en Brasil con Flávio Bolsonaro a la cabeza y se metió en el balotaje del próximo 25 de octubre con Lula da Silva, resultó cómodo vencedor en el sur del país y en algunos estados arrasó, como en Santa Catarina, donde se impuso por más de 40 puntos en las elecciones presidenciales y el gobernador consiguió la reelección con una diferencia aún más elevada.

Ya con el 100 por ciento de las mesas escrutadas, Bolsonaro consiguió en Santa Catarina el 66,65 por ciento (3,0 millones de votos) conta un 25,04 por ciento de Lula (1,1 millones de votos).

LEER MÁS: Habrá Balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Además, el gobernador Jorginho Mello (también del PL) tuvo una victoria aún más aplastante: se llevó el 65,98 por ciento de los sufragios, contra apenas un 15,66 por ciento de su más inmediato perseguidor, Glson Merísio, del PSB.

Jorginho logró la reelección en Santa Catarina con la alianza Fé no Trabalho e Pé na Tábua, que sumó al PL otros partidos como Avante, Agir, DC, PSDB Cidadania, Novo y Republicanos.

Jorginho, de 70 años, fue diputado estatal, luego legislador federal y senador, tras haber sido director del Banco do Estado de Santa Catarina (Besc).

El sur de Brasil, bolsonarista

El sur de Brasil se volcó masivamente hacia el PL, e incluso el entonces juez que encarceló a Lula da Silva, Sergio Moro, se convirtió en gobernador electo por el PL de Paraná, al obtener el 50,1 por ciento de los votos. En ese Estado Bolsonaro estuvo a un paso del 60 por ciento de los sufragios para presidente.

En Rio Grande do Sul Bolsonaro le ganó a Lula 55,6 % a 35,7 %, mientras que el candidato a gobernador del PL, Zucco, se llevó el 58,05 por ciento y se quedó con la elección en primera vuelta (en Brasil, las elecciones estatales también tienen balotaje). El Partido Liberal también se impuso en los comicios a senador, diputado federal y diputado estatal.

Bolsonaro elecciones Brasil Santa Catarina Lula
Noticias relacionadas
habra balotaje en brasil: bolsonaro le gano a lula, que se acerco a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Lula, decepcionado: Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta

Lula, decepcionado: "Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta"

Milei a Bolsonaro: Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula

Milei a Bolsonaro: "Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula"

Brasil. Elecciones presidenciales polarizadas definen balotaje entre Bolsonaro y Lula.

Bolsonaro toma ventaja sobre Lula y se encamina a un balotaje

Lo último

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: Se asomó por la ventana y le tiró a matar

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Último Momento
Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: Se asomó por la ventana y le tiró a matar

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Alerta de rectores santafesinos por el Presupuesto Universitario 2027: Estamos entrando en una fase terminal

Alerta de rectores santafesinos por el Presupuesto Universitario 2027: "Estamos entrando en una fase terminal"

Cuvertino: Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir

Cuvertino: "Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir"

Ovación
Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia