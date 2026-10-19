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Tensión en Europa: Francia con graves disturbios, toque de queda y un malestar que cruza fronteras

Europa se agita por la inflación y la vivienda. Ante la extrema violencia en Francia, el Gobierno decretó el toque de queda, mientras España se moviliza

19 de octubre 2026 · 09:36hs
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Tensión en Europa: Francia con graves disturbios y toque de queda y un malestar que cruza fronteras

Tensión en Europa: Francia con graves disturbios y toque de queda y un malestar que cruza fronteras

Europa atraviesa semanas de fuerte agitación social. Mientras Francia registra una de las jornadas de protesta más violentas de los últimos años –marcada por saqueos, incendios y miles de detenidos–, España y otros países del sur del continente canalizan el descontento a través masivas movilizaciones y acampadas en rechazo a la escalada inflacionaria y la crisis de la vivienda.

Francia, el epicentro de la furia y la violencia urbana

Francia se convirtió en el foco más crítico de las protestas. Una masiva convocatoria nacional contra el alto costo de la vida y la crisis económica, que reunió a cientos de miles de manifestantes, derivó en enfrentamientos abiertos entre la policía antidisturbios y grupos radicalizados. Las secuelas del estallido son devastadoras en términos de daños materiales y orden público:

  • Detenidos y heridos: el balance oficial reporta cerca de 2.000 personas detenidas y unos 600 agentes de seguridad y bomberos heridos.

  • Ataques a edificios públicos y comercios: ciudades como París, Marsella, Lyon y Limoges sufrieron destrozos históricos. En Limoges, un incendio de gran magnitud devastó el edificio histórico del ayuntamiento (del siglo XIX), mientras que en Lyon fue incendiada la oficina de turismo y en Marsella se produjeron asaltos a la sede municipal.

  • Impacto comercial: la Federación del Comercio y de la Distribución estimó que alrededor de 1.500 tiendas fueron vandalizadas, con pérdidas económicas calculadas en cientos de millones de euros.

Toque de queda en algunas localidades francesas

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó enérgicamente los hechos y convocó a una reunión interministerial de crisis. Macron calificó la violencia de "inexplicable e imperdonable" y apuntó contra células de extrema izquierda y grupos delictivos infiltrados que, según el Gobierno, aprovecharon las marchas para saquear y destruir infraestructura urbana.

¿Y en España? Protestas masivas y el "fantasma" del 15-M por la vivienda

Aunque España no comparte el mismo nivel de violencia urbana e incendios generalizados que Francia, sí vive un clima de agitación social muy intenso centrado en otra gran herida económica: la crisis de la vivienda.

El descontento –que comenzó a escalar con fuerza tras casos emblemáticos como el desahucio forzoso de personas mayores y vulnerables– derivó en un potente movimiento ciudadano.

  • Acampadas masivas: inspiradas simbólicamente en el histórico movimiento del 15-M, las protestas se inauguraron con acampadas en la Puerta del Sol en Madrid y se extendieron rápidamente a Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y otras capitales de provincia.

  • Reclamos centrales: las movilizaciones denuncian la gentrificación, la turistificación masiva, el acoso inmobiliario y la imposibilidad de acceder a un alquiler accesible debido a los precios desorbitados. Sindicatos de inquilinos exigen medidas drásticas de intervención en el mercado, como la congelación de precios y prórrogas automáticas de contratos.

Un malestar que cruza fronteras

El fenómeno no es aislado. El combo letal de inflación, pérdida de poder adquisitivo, carestía de los servicios básicos y crisis inmobiliaria ha encendido alarmas en todo el continente europeo:

  • Italia: se registraron violentos enfrentamientos en Milán y Bolonia, donde manifestantes encapuchados chocaron contra la policía en protestas vinculadas al costo de vida.

  • Bélgica: Bruselas y Lieja fueron escenarios de disturbios callejeros, con intervenciones policiales mediante gases lacrimógenos y cañones de agua frente a protestas estudiantiles y reclamos educativos.

  • Portugal: con movilizaciones masivas y acampadas en Lisboa y Oporto, los ciudadanos reclaman contra la precarización salarial y el encarecimiento desmedido de los alquileres.

  • Albania (La "Revolución del Flamenco"): un movimiento liderado por estudiantes contra la crisis inmobiliaria, la precarización educativa y los proyectos turísticos derivó en un estallido político en Tirana, con ataques a sedes ministeriales con cócteles molotov, represión policial y decenas de policías e integrantes de las marchas heridos.

Europa se encuentra así ante un otoño caliente, donde la presión ciudadana exige respuestas urgentes a los gobiernos nacionales frente a un modelo socioeconómico que margina a amplios sectores de la población.

Europa Francia protestas saqueos España movilizaciones toque de queda
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