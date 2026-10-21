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"Zurdo y orgulloso": Pedro Sánchez le respondió a Milei con un spot sobre la izquierda y un tema de Lali Espósito

Tras ser calificado como “impresentable dictador”, el presidente español lanzó una campaña con el lema “Zurdo y orgulloso” y compartió en redes el tema “Fanático”.

21 de octubre 2026 · 20:26hs
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Pedro Sánchez. Replicó a Javier Milei con un spot y la canción Fanático de Lali Espósito.

Pedro Sánchez. Replicó a Javier Milei con un spot y la canción "Fanático" de Lali Espósito.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió con ironía a los cuestionamientos de Javier Milei durante su visita a España. En medio de las críticas del mandatario argentino, quien lo calificó de “impresentable dictador”, el dirigente socialista publicó un spot para reivindicar las ideas de izquierda y compartió una canción de la artista argentina Lali Espósito.

La reacción de Sánchez se produjo mientras Milei disertaba en Madrid ante el Nueva Economía Fórum 2026 y llamaba a los españoles a “sacar a patadas a los socialistas” en las próximas elecciones, previstas para el 29 de noviembre.

A través de sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo español difundió una pieza audiovisual con el lema “Zurdo y orgulloso”, en la que defendió distintas políticas impulsadas por la izquierda. Entre los puntos que destacó mencionó los aumentos del salario mínimo y de las jubilaciones, la defensa del derecho al aborto y la promoción de la paz.

Como parte de esa estrategia, Sánchez también modificó su foto de perfil en las plataformas digitales y reforzó su posicionamiento político frente a los cuestionamientos de Milei.

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Sánchez compartió una canción de Lali Espósito

Horas después, el mandatario español sumó otro gesto a la disputa pública con el presidente argentino. Compartió una captura de pantalla en la que se lo veía escuchando “Fanático”, el tema de Lali Espósito que se vinculó con sus enfrentamientos con Milei.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió Sánchez en sus redes sociales.

La publicación fue interpretada como una nueva respuesta irónica al mandatario libertario, en un contexto de tensión política entre ambos dirigentes y de cruces que también involucran a referentes culturales argentinos.

Milei profundizó sus críticas al gobierno español

Durante su intervención en Madrid, Milei volvió a cuestionar duramente a Sánchez y su gestión. Además de llamarlo “impresentable dictador”, acusó a su administración de ser una “sucursal del kirchnerismo” en Europa y afirmó que “pudre todo donde mete la mano”.

El presidente argentino también ratificó su cercanía con referentes de la oposición conservadora española, entre ellos Santiago Abascal, de Vox, e Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular.

La visita de Milei, según la información difundida, no incluyó reuniones oficiales con el Gobierno español ni con la Corona. De este modo, el cruce entre ambos mandatarios volvió a expresarse principalmente a través de discursos públicos y publicaciones en redes sociales.

Pedro Sánchez Milei spot Lali Espósito
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