Cristina Kirchner habló a la militancia: dijo que "el modelo de Milei se cae" y remarcó el slogan "vamos a volver"

La expresidenta condenada Cristina Kirchner habló a través de un audio que se difundió en los parlantes que estaban en la zona de la manifestación con la consiga "vamos a volver“. Agradeció a la militancia por las muestras de cariños y señaló: ”Este modelo, que ahora encarna Milei , que no es diferente a los de otrora, se cae“.

“Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchába hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista. Los jubilados tenías remedio. Dios mío. Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además lo dejamos desendeudados, como a las familias y a las empresas”, señaló.

Y añadió: “Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. No sólo porque es injusto, si no porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogurt”.

Fustigó al presidente Milei

En tanto, apuntó contra el Gobierno y las medidas económicas: “El ministro de economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. Más chanta no se consigue. Lo pero es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae. Por eso estoy presa”.

“Pero hay algo que deben entender todos, incluso ellos. Pueden encerrarme a mí pero no van a poder encerrar al pueblo argentino. Los que están asustados son ellos, no somos nosotros. Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podría regar. Qué gente ridícula”, remarcó, en contra de la medida sobre la salida al balcón.

Críticas al Poder Judicial

Por otro lado, comentó que “esto está sostenido por un andamiaje judicial que al mismo tiempo que mantiene vigente adefesios como el decreto 70 me mete presa a mí”. “Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje. Con amor por esta patria que tantas veces intentaron arrodillar y supo levantarse una y otra vez”, continuó.

Y cerró: “El pueblo argentino demostró que sabe organizarse, luchar y sabe volver. No tengo la bola de cristal. Sí se algo. He pasado por casi todo en esta vida. Viví el ejemplo y el enorme y terrible sacrificio de Néstor, con todo lo que nos costó construir aquella década ganada. Viví un intento de asesinato. He soportado este proceso nefasto judicial que termina con la misma corrupción. Vamos a volver, y además con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, y desde la trinchera”.