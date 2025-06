Sabatini, emblema de Gimnasia: "Podemos jugar de igual a igual contra cualquiera"

Gonzalo Sabatini, goleador histórico y emblema de este Gimnasia, charló con LT10 (AM 1020) para analizar la clasificación del equipo a los 16vos de final de la Liga Federal de Básquet.

"Jugamos contra un equipo muy prolijo y trabajado. En el primer partido ellos sabían muy iba como contrarrestar nuestras virtudes. Me quedaron buenas sensaciones de ellos, jugadores respetuosos. Nos pasaron por arriba", apuntó en referencia al juego inicial.

Para después admitir que "nos preparamos de otra manera para los partidos que jugamos en casa. Este formato de serie es raro, el objetivo es económico para no matar a un club que deba viajar dos veces. La ventaja de localía con un 0-1, el segundo lo vivimos con mucha tensión".

Sabatini también expresó que "en el tercero nos soltamos, jugamos mejor y pudimos clasificar. Ahora nos vamos a encontrar con un buen equipo como es Santa Paula".

En referencia a la actualidad del club subrayó que "en paralelo al crecimiento deportivo dentro de la cancha, hubo un crecimiento dirigencial, hace diez años eran dos allegados poniendo un auto y hoy por hoy hay una logística de ocho, diez personas, que están preguntando todo permanentemente. Lo de antes no era malo, pero actualmente la logística es otra. De la nada nos tocó ir a Alejandro Korn, fuimos un día antes, viajamos toda la noche, hay que trabajar o hay chicos que estudian".

El artillero también apuntó que "en el equipo conformado todos sabemos que es día a día, nos puso muy feliz ganar, nos dimos cuenta que lo hicimos ante un buen equipo, hay que cambiar el chip y ponerse con Santa Paula. Podemos jugar de igual a igual contra cualquiera, no nos sobra nada".

Antes de su despedida, proyectando el choque ante los galvenses, Sabatini no dudó en decir que "van a ser durísimos los juegos, no veo nada lejano, estamos con confianza, pero esta vez no somos los favoritos. Santa Paula tiene dos jugadores por puesto, en este formato es muy importante".