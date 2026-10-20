Milei defendió el RIGI y habló de 2027: "Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás"

El Presidente participó de la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, donde defendió su programa económico, apuntó contra el kirchnerismo y cuestionó las críticas al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones.

Expectativa electoral. Milei expresó su confianza en el futuro, afirmando: "Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás".

El presidente Javier Milei participó de la Argentina Oil & Gas Expo, realizada en Neuquén, donde defendió el rumbo económico de su gestión, destacó las desregulaciones impulsadas por el Gobierno y se refirió a las elecciones presidenciales de 2027. Durante su discurso, lanzó una advertencia sobre el futuro electoral: “Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás”.

Ante un auditorio que acompañó sus palabras con aplausos, el mandatario habló durante más de una hora y cuestionó el modelo económico asociado al kirchnerismo, al que calificó como un esquema de atraso. También respondió a las críticas sobre la evolución de la actividad económica y el ritmo de desaceleración de la inflación.

“Dicen que crecemos a dos velocidades, que la inflación no baja tan rápido. Antes ni crecíamos”, sostuvo Milei, quien además dirigió cuestionamientos a periodistas y a quienes ponen en duda los resultados de su programa económico.

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Milei defendió el RIGI y cuestionó a sus críticos

Otro de los ejes de su exposición fue el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), cuya implementación defendió frente a los cuestionamientos por el eventual costo fiscal de los beneficios otorgados a los proyectos que ingresan al régimen.

“¿Qué costo fiscal va a tener una inversión si con el RIGI nunca se hubiese hecho?”, planteó el Presidente ante los aplausos del público.

Luego, calificó como una “estupidez” las críticas al esquema y elogió a Rolo Figueroa por responder a esos cuestionamientos. “Los economistas chantas dicen eso, son incapaces de generar valor. El RIGI genera empleo y dólares, es una pieza clave de nuestro trabajo”, afirmó.

De esta manera, Milei utilizó su participación en la exposición del sector energético para ratificar la defensa de su política económica, cuestionar las objeciones a su gestión y anticipar su expectativa de cara a las elecciones presidenciales de 2027.