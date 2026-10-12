Uno Santa Fe | El País | Milei

Milei ratificó a Caputo y dijo que tiene USD125.000 millones para hacer frente a una corrida cambiaria

Consideró “un disparate total” la salida de Luis Caputo y un posible reemplazo por el economista Alberto Ades, con quien se reunió la semana pasada.

12 de octubre 2026 · 16:08hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Milei ratificó a Caputo y dijo que tiene USD125.000 millones para hacer frente a una corrida cambiaria

El presidente Javier Milei ratificó este lunes la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que cuenta con USD125.000 millones para hacer frente a una corrida cambiaria durante el proceso electoral.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, afirmó el Presidente.

En esa línea, consideró “un disparate total” la salida de Caputo y el reemplazo por el economista Alberto Ades, con quien se reunió la semana pasada. “Nos entendemos de memoria., literalmente. Siempre tenemos la visión alineada”, insistió Milei.

El mandatario aseguró que esa versión proviene de personas que quieren “hacerle daño a la Patria” en momentos en que Caputo estaba teniendo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Milei sobre una corrida cambiaria

Por otro lado, Milei afirmó que cuenta con USD125.000 millones para hacer frente a una eventual corrida cambiaria en el año electoral. “No espero una corrida, pero me preparo”, aseguró el mandatario durante una entrevista en una radio porteña.

Milei aseguró también: “Los dólares nos salen por las orejas. Los dólares que no se pueden seguir por el lado financiero nos están saliendo por las orejas por el lado real”.

Milei explicó hay USD25.000 millones que vencen en manos de tenedores locales “con lo cual, ese rollover está asegurado” y aseguró: “El rollover externo lo tenemos arreglado con organismos y con otros países”.

LEER MÁS: Milei sobre la salud del papa León XIV: "Toda la Argentina le desea una pronta y completa recuperación"

Agregó que a eso se le debe sumar los USD20.000 millones que compró el Banco Central más los USD20.000 millones de los swaps con China y Estados Unidos. A su vez, indicó que está la alternativa de dólar futuro por USD15.000 millones.

“La base monetaria es USD30.000 millones, quiere decir que con dólar futuro yo puedo sacar la mitad de la base monetaria. O sea, no le dejo un peso a nadie en la casa. Entonces, ahí solo tengo 75.000 millones de dólares”, añadió.

Milei siguió con su razonamiento y sostuvo que aún falta sumar USD30.000 millones de superávit comercial y el dinero que pueda entrar por el RIGI con lo cual el poder de fuego del Banco Central será del orden de los USD125.000 mil millones.

Acerca del crecimiento de la economía, el Presidente desechó las teorías de que el país está estancado. “Hay personas a las que le va bien y otras a las que no les va tan bien y mucho depende de la zona en la que están”, señaló el jefe de Estado.

Milei sobre las provincias que no adhirieron al RIGI

Milei afirmó que “aquellas provincias que adhirieron al RIGI están teniendo un desempeño enorme y cuanto toma las provincias que no adhirieron al RIGI como Buenos Aires, La Rioja o Formosa, les va mal”.

De esta forma, Milei aprovechó para cuestionar a los gobernadores peronistas que no adhirieron al RIGI.

El primer mandatario volvió a poner el foco en las mediciones del Indec y señaló que no están tomando en cuenta los cambios estructurales por los que está pasando el país.

“La Argentina está teniendo cambios estructurales muy importante y los ponderadores desestacionalizados no los captan”, reiteró el Presidente, aunque no hizo alusión a posibles cambios en las mediciones del órgano estadístico.

Milei Caputo corrida cambiaria
Noticias relacionadas
CGT movilizó. La central obrera se manifestó en defensa de la industria nacional y el empleo.

La CGT marchó en "defensa de la industria nacional" y cuestionó el rumbo económico del Gobierno

La Iglesia reclamó. La Conferencia Episcopal Argentina planteó al Gobierno incumplimientos y atrasos en pagos a prestadores de discapacidad.

La Iglesia reclamó al Gobierno la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y acordó seguir el diálogo

El ministro Luis Caputo 

Caputo aseguró que Argentina no está en recesión: "Estamos creciendo menos que antes"

Lo último

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Último Momento
Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná

La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Ovación
Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

El dato que ilusiona a Colón de cara a la definición de la competencia

El dato que ilusiona a Colón de cara a la definición de la competencia

Escándalo: Lamolina cambió un penal tras una insólita escena con un celular

Escándalo: Lamolina cambió un penal tras una insólita escena con un celular

Nicolás Lamolina: Hice un gran esfuerzo para que no me muestren el celular

Nicolás Lamolina: "Hice un gran esfuerzo para que no me muestren el celular"

Policiales
Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Escenario
Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"