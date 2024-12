Emanero inaugura su gira internacional en Santa Fe

Tras agotar localidades en más de una oportunidad en el mítico Luna Park y hacer un doble sold out en el Movistar Arena, en la Ciudad de Buenos Aires, el cantante recorrerá el país con su nueva gira “El Último Sinverguenza Tour”. En esta oportunidad propondrá una singular vivencia para el espectador: la Experiencia Runfla.

Sobre Emanero

Federico Giannoni, mejor conocido como Emanero, tuvo su álbum debut en 2006 bajo el título “Bienvenidos a Mi Mundo”. Sus comienzos fueron en el mundo del rap y del trap, sin embargo en sus últimos trabajos optó por incursionar en nuevos géneros abrazando nuevas melodías.

Tuvo un 2024 cargado de exito. El ano lo comenzo abriendo los shows de Maria Becerra en el estadio de River Plate para más de 140 mil personas. Participo de los festivales mas importantes del pais, sumando 500 mil espectadores que disfrutaron de sus temas en vivo. En junio hizo dos Luna Park colmados de gente y en octubre dos Movistar Arena completamente agotados. Desde una banda que lo acompano a la par, hasta actores que fueron parte de la puesta en escena hicieron del show una experiencia excepcional.

En el Último Sinvergüenza Tour vamos a poder escuchar todas sus canciones que no pararon de explotar. Sus ultimos lanzamientos tambien sonaran en cada velada, como Si Un Dia Estas Sola, parte del proyecto Crossovers del productor Big One. Tambien BORRACHO Y LOCO, que forma parte de su seguidilla de canciones de cumbia en la que colaboraron reconocidos artistas como Abel Pintos y The La Planta.

Dónde conseguir las entradas

A partir del lunes 16/12 a las 16 hs se podrán adquirir con tarjeta de crédito o débito a través de www.harlem.com.ar desde $40.000 más service charge. Para comprar entradas abonando en efectivo sin costo de servicio, podrá hacerse en la Tienda del Club Unión en Avenida López y Planes 3553, de lunes a viernes de 11 a 19 hs y los sábados de 10 a 14 hs.