Los Pumitas cayeron en el debut en Rugby Championship M20

El seleccionado argentino juvenil Los Pumitas no pudieron con Sudáfrica y perdieron en el debut en el Rugby Championship M20.

El paranaense Bautista Lescano fue el autor de un try para el combinado nacional.

El primer parcial del partido fue vibrante. Tanto los sudafricanos como los argentinos mostraron varias variantes en ataque para lograr penetrar las defensas rivales. Los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda fueron de menor a mayor y poco a poco fueron ganando confianza y afianzándose en su juego. Mostrando mucha solidez en las formaciones fijas, Los Pumitas lograron doblegar en muchas oportunidades al pack local robando dos lines consecutivos y aguantando las embestidas en el scrum. Si bien los sudafricanos golpearon primero, siempre Los Pumitas lograron recuperarse y mantenerse en partido. Rafael Benedit estuvo muy firme acertando 4 patadas de 4 y los tries llegaron de la mano de Pascal Senillosa y Bautista Lescano, mostrando un gran despliegue en ataque; para los sudafricanos descontaron Haashim Pead y Demitre Erasmus. Los equipos se fueron al descanso 20-15 en favor de Los Pumitas.

Los pumitas.jpg Tras un gran primer tiempo, Argentina fue superado en el segundo; y perdió con justicia por 36 a 25. Gentileza prensa UAR

Apenas comenzado el complemento, y tras una gran jugada colectiva, el capitán Felipe Ledesma llegó al try y estiró la ventaja para Los Pumitas. Luego llegaría la reacción sudafricana que se impuso físicamente y marcó tres tries para ponerse adelante. Los cambios le aportaron frescura a ambos seleccionados, Los Pumitas siguieron intentando, pero Sudáfrica no mostró fisuras en defensa y se quedaron con la victoria 36-25. A pesar del resultado, el primer partido del año para el seleccionado juvenil dejó varias cosas positivas de cara a lo que viene en el Rugby Championship y en el Mundial de la categoría.

Fixture Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2025

Fecha 1 – 1 de mayo

Nueva Zelanda 29 vs Australia 29

Argentina 25 vs Sudáfrica 36

Fecha 2 – 6 de mayo

Argentina vs Nueva Zelanda – 9:

Sudáfrica vs Australia – 11:10

Fecha 3 – 11 de mayo

Argentina vs Australia – 9:

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10