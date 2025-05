Spahn: "Había periodistas que estaban como quinceañeras delante de Desvaux como si fuera Brad Pitt"

• LEER MÁS: Así son las primeras horas de Madelón en su regreso a Unión

El actual titular del club rojiblanco identificó distintos "núcleos de votación" dentro del padrón societario. "Primero, el joven que está ilusionado, que viene con el Cristiano Ronaldo, Messi, que vamos a jugar la Copa Interplanetaria y el Mundial de Clubes, que no hace un análisis de factibilidad, posibilidad, ubicación del club y sueña extremadamente", expresó con tono crítico. "Ese es un grupo joven que tal vez no conoce la historia de las últimas cuatro o cinco décadas", sostuvo.

También apuntó contra quienes —según él— se dejaron llevar por una campaña de desprestigio: "Tenemos otro grupo que cayó en la trampa de la difamación, tratándonos de mentirosos, fraudulentos y un montón de cosas. No tenemos nada que ocultar. La administración se hizo lo más sana y correcta posible. Tomamos decisiones acertadas y otras no tanto, como comprar o no un jugador", justificó. “Hay futbolistas que no rinden por un contexto, por su situación psicológica o la empatía con el grupo”.

En defensa de su ciclo al frente del club, Spahn destacó los logros económicos: "Nunca Unión pudo vender la cantidad de jugadores que vendió en estos últimos seis años. Se vendió por más valor que en los 50 años anteriores. Pero la gente no se conforma, cree que los jugadores son robots y no se pueden ir. Y si está la posibilidad de ir al fútbol europeo, se van, porque quieren progresar en una vida corta".

Spahn Desvaux.jpg El presidente de Unión, Luis Spahn, encendió el fuego político.

Además, reveló presuntos vínculos entre la oposición y algunos medios: "Sé que la oposición le brindó pasajes a periodistas para viajar (Chile y Ecuador). El otro día me contaban unos amigos que había periodistas que estaban como quinceañeras delante de Pipo como si fuera Brad Pitt. Pero son las reglas de juego", ironizó. Y aseguró: "Nosotros no vamos a operar desde los medios, más que con la honestidad y lo que nos quieran brindar".

En el tramo final de su mensaje, hizo un llamado a la militancia oficialista: "Nuestro desafío es movilizar a todos aquellos socios que sienten que su sector fue beneficiado y que tenemos un club distinto". Finalmente, justificó su candidatura a la reelección: "Tenemos la necesidad de la continuidad de esta gestión. Le ofrecí la presidencia en distintos períodos a varias personas, ofreciéndome como secretario o ayudante para garantizar una continuidad del objetivo. El problema es que se caiga en gestiones que suban dos y bajen diez escalones. Hay un montón de cosas que se han hecho y no queremos que la vorágine del fútbol profesional tire por la borda todo este esfuerzo".