Canasta de crianza: cuánto costó mantener a un hijo en Argentina en septiembre, según su edad

El INDEC informó que el costo mensual llegó a $728.850 para niños de entre 6 y 12 años. El indicador contempla tanto los bienes y servicios esenciales como el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

Costo de crianza. El INDEC informó que mantener a un hijo de entre 6 y 12 años costó $728.850 en septiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los valores de la canasta de crianza correspondientes a septiembre de 2026 , que permiten estimar cuánto dinero se necesitó por mes para cubrir los gastos de manutención y cuidado de niños y niñas de hasta 12 años en Argentina.

De acuerdo con el informe oficial, el monto más alto correspondió al grupo de 6 a 12 años, con $728.850 mensuales . En tanto, para los menores de un año la canasta se ubicó en $570.832; para los niños de 1 a 3 años, en $679.816; y para el tramo de 4 a 5 años, en $579.752.

El indicador, elaborado por el organismo estadístico nacional, busca reflejar el costo económico de la crianza durante las distintas etapas de la infancia. Para ello, considera tanto los gastos necesarios para el desarrollo de los menores como el tiempo que demandan las tareas de cuidado.

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Cuánto costó la crianza según la edad

Los valores difundidos por el INDEC para septiembre quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Menores de 1 año: $570.832.

Niños de 1 a 3 años: $679.816.

Niños de 4 a 5 años: $579.752.

Niños de 6 a 12 años: $728.850.

Las diferencias entre los tramos responden a las necesidades específicas de cada etapa y a la valorización del tiempo requerido para atender a los niños y niñas.

Qué incluye la canasta de crianza

La medición contempla dos componentes principales. Por un lado, calcula el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo infantil. Por otro, incorpora una estimación económica del tiempo que requieren las tareas de cuidado.

Para determinar el primer componente, el INDEC utiliza como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales, como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

El segundo componente corresponde al costo del cuidado. Para estimarlo, el organismo toma en cuenta las horas de atención necesarias según la edad del menor y las valoriza a partir de los parámetros salariales utilizados en la metodología oficial.

Para qué sirve el indicador

La canasta de crianza permite dimensionar el costo mensual asociado a la manutención de niños y niñas en diferentes etapas de su desarrollo. Además, aporta una referencia económica para analizar las necesidades de los hogares y las tareas de cuidado.

El indicador no representa necesariamente el gasto exacto de cada familia, ya que los costos concretos pueden variar según las condiciones de vida, los servicios utilizados y la organización del cuidado. Se trata de una estimación estadística que reúne los principales bienes, servicios y tiempos necesarios para la crianza.

Con la actualización de septiembre, el INDEC volvió a poner en cifras el costo de sostener la crianza en Argentina y las diferencias que existen entre los distintos grupos de edad.