Uno Santa Fe | Información General | crianza

Canasta de crianza: cuánto costó mantener a un hijo en Argentina en septiembre, según su edad

El INDEC informó que el costo mensual llegó a $728.850 para niños de entre 6 y 12 años. El indicador contempla tanto los bienes y servicios esenciales como el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

17 de octubre 2026 · 15:00hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Costo de crianza. El INDEC informó que mantener a un hijo de entre 6 y 12 años costó $728.850 en septiembre.

Costo de crianza. El INDEC informó que mantener a un hijo de entre 6 y 12 años costó $728.850 en septiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los valores de la canasta de crianza correspondientes a septiembre de 2026, que permiten estimar cuánto dinero se necesitó por mes para cubrir los gastos de manutención y cuidado de niños y niñas de hasta 12 años en Argentina.

De acuerdo con el informe oficial, el monto más alto correspondió al grupo de 6 a 12 años, con $728.850 mensuales. En tanto, para los menores de un año la canasta se ubicó en $570.832; para los niños de 1 a 3 años, en $679.816; y para el tramo de 4 a 5 años, en $579.752.

El indicador, elaborado por el organismo estadístico nacional, busca reflejar el costo económico de la crianza durante las distintas etapas de la infancia. Para ello, considera tanto los gastos necesarios para el desarrollo de los menores como el tiempo que demandan las tareas de cuidado.

LEER MÁS: La inflación se aceleró al 1,9% en septiembre y acumuló un 23,6% en lo que va del año

Cuánto costó la crianza según la edad

Los valores difundidos por el INDEC para septiembre quedaron distribuidos de la siguiente manera:

  • Menores de 1 año: $570.832.

  • Niños de 1 a 3 años: $679.816.

  • Niños de 4 a 5 años: $579.752.

  • Niños de 6 a 12 años: $728.850.

Las diferencias entre los tramos responden a las necesidades específicas de cada etapa y a la valorización del tiempo requerido para atender a los niños y niñas.

Qué incluye la canasta de crianza

La medición contempla dos componentes principales. Por un lado, calcula el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo infantil. Por otro, incorpora una estimación económica del tiempo que requieren las tareas de cuidado.

Para determinar el primer componente, el INDEC utiliza como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales, como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

El segundo componente corresponde al costo del cuidado. Para estimarlo, el organismo toma en cuenta las horas de atención necesarias según la edad del menor y las valoriza a partir de los parámetros salariales utilizados en la metodología oficial.

Para qué sirve el indicador

La canasta de crianza permite dimensionar el costo mensual asociado a la manutención de niños y niñas en diferentes etapas de su desarrollo. Además, aporta una referencia económica para analizar las necesidades de los hogares y las tareas de cuidado.

El indicador no representa necesariamente el gasto exacto de cada familia, ya que los costos concretos pueden variar según las condiciones de vida, los servicios utilizados y la organización del cuidado. Se trata de una estimación estadística que reúne los principales bienes, servicios y tiempos necesarios para la crianza.

Con la actualización de septiembre, el INDEC volvió a poner en cifras el costo de sostener la crianza en Argentina y las diferencias que existen entre los distintos grupos de edad.

crianza canasta hijo Argentina septiembre
Noticias relacionadas
Inflación mayorista. El índice subió al 3,2% en septiembre, superando la inflación minorista.

La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre por la suba del petróleo

Antes de volver al país, Milei participó de la actividad en honor a la Presidencia de la República Argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto. 

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

aprender a manejar la plata tambien empieza en la adolescencia: banco bica presenta biteen

Aprender a manejar la plata también empieza en la adolescencia: Banco Bica presenta BiTeen

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Lo último

Colón ya busca un triunfo clave para meterse en la pelea por el cuarto puesto

Colón ya busca un triunfo clave para meterse en la pelea por el cuarto puesto

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Último Momento
Colón ya busca un triunfo clave para meterse en la pelea por el cuarto puesto

Colón ya busca un triunfo clave para meterse en la pelea por el cuarto puesto

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Argentinos venció a Banfield, escaló a la cima de la Zona B y arde la tabla anual

Argentinos venció a Banfield, escaló a la cima de la Zona B y arde la tabla anual

De Santa Fe a Vaca Muerta: 170 empresas buscarán nuevas oportunidades en el principal polo energético del país

De Santa Fe a Vaca Muerta: 170 empresas buscarán nuevas oportunidades en el principal polo energético del país

Ovación
Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Los hinchas de Colón se preparan para alentar al Sabalero ante Almirante Brown en busca de un triunfo clave

Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un fuerte choque en la cabeza y salió en camilla

Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un fuerte choque en la cabeza y salió en camilla

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

Un resultado que festeja Colón: Deportivo Madryn igualó con Acassuso

La lista de convocados en Colón con varias ausencias y un retorno

La lista de convocados en Colón con varias ausencias y un retorno

Argentinos venció a Banfield, escaló a la cima de la Zona B y arde la tabla anual

Argentinos venció a Banfield, escaló a la cima de la Zona B y arde la tabla anual

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia