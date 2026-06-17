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Canasta de crianza: en mayo mantener el crecimiento de un hijo superó los $600.000, según el Indec

El monto de esta canasta se estableció para menores de uno a tres años y es superior para criar a niños hasta los 12 años

17 de junio 2026 · 08:51hs
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Canasta de crianza: en mayo mantener el crecimiento de un hijo superó los $600.000

Canasta de crianza: en mayo mantener el crecimiento de un hijo superó los $600.000, según el Indec

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes, según información oficial del Indec, superó los $600.000. Según información del Indec, para criar a un hijo de entre seis y 12 años se necesitaron en mayo $665.950 y para costear los gastos de un nene de uno a tres años, demandó la suma de $620.125.

Para llegar a tales números, el Indec analiza el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

La canasta de crianza durante mayo de 2026

Menores de 1 año

$520.569.

Infantes de 1 a 3 años

$620.125.

Tramos de 4 y 5 años

$529.756.

Niños y adolescentes de 6 a 12 años

$665.950.

¿Cómo se forma el costo de los bienes y servicios?

El informe indica que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el Indec para la medición de la pobreza”.

También, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

Asimismo, sobre el costo del cuidado indica que “para la estimación del costo del cuidado de niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría «Asistencia y cuidado de personas» del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

canasta crianza niños adolescentes Indec

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