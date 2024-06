¿Cómo se escribe: porque, por qué, porqué o por que? La regla gramatical de la RAE que hay que saber

Cómo decide el cerebro qué cosas serán recuerdos y cuales no

¿Cuándo se usa “porque”?

“Porque” es una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde. Puede usarse con dos valores:

Como conjunción causal, para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, caso en que puede sustituirse por locuciones de valor asimismo causal como “puesto que” o “ya que”:

“Porque”, escrito como una sola palabra y sin tilde, es una conjunción que equivale a “puesto que”, “dado que”, “ya que...”: “El examen es muy difícil porque entra todo el temario del curso”.

También puede tener valor de finalidad con un verbo en subjuntivo, y en ese caso, equivale a “para que”. Es importante señalar que puede escribirse junto o separado, ambas son válidas: “Hizo todo lo posible porque / por que su trabajo fuera impecable”.

¿Cuándo se escribe “por qué”?

“Por qué” se trata de la secuencia formada por la preposición “por” y el interrogativo o exclamativo “qué” (palabra tónica que se escribe con tilde diacrítica para distinguirla del relativo y de la conjunción “que”). Introduce oraciones interrogativas y exclamativas causales o no causales, tanto directas como indirectas. Por ejemplo: “¿Por qué hace tanto tiempo que no venís a verme?”.

Se identifica fácilmente si añadimos la palabra “razón” o “motivo”: “¿Por qué (motivo) hace tanto tiempo que no venís a verme?”. No siempre va entre signos de interrogación: “Quiero saber por qué no viniste”.

¿Cuándo se escribe “porqué”?

“Porqué” es un sustantivo masculino que significa causa, motivo o razón y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. También se emplea con el sentido de pregunta que comienza por la locución causal por qué e indaga la causa de algo. Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente precedido de artículo u otro determinante, y su plural es “porqués”.

Porqué, escrito como una sola palabra y con tilde, es un sustantivo, y equivale a causa, motivo o razón: “El porqué de su decisión solo lo sabe él”.

Como sustantivo, puede ir en plural e igualmente lleva tilde: “Les comunicaré los porqués de mis acciones”.

¿Cuándo se escribe “por que”?

“Por que”, con dos palabras y sin tilde, es la combinación de la preposición “por” y el pronombre relativo “que” y se reconoce fácilmente porque siempre se puede intercalar un artículo entre ellos y de hecho es más frecuente encontrarlo así: “Ese es el motivo por (el) que decidió no ir”.

También puede tratarse de la preposición “por” exigida por el verbo, el sustantivo o el adjetivo, y la conjunción “que”: “Los trabajadores votaron por que no se convoque la huelga” (votar por algo); “La votación por que no haya huelga fue accidentada”.

