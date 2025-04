Diego Armando Díaz hace historia con Unión: "Es un sueño que estoy cumpliendo"

"Es un sueño que estoy cumpliendo, al equipo le faltaba volver al triunfo y eso es importante. Fueron todos a buscar al primer palo, me avivé hice dos pasos para atrás y por suerte me quedó", admitió.

LEER MÁS: Unión y Diego Díaz sepultaron a Cruzeiro en el inicio de la Sudamericana y Kily toma aire

Para después reconocer que "durante la semana practicamos las jugadas, el profe me hace ver los videos y la verdad que por suerte fue gol".

Díaz también recordó que "cuando hice el primer gol no pude dormir durante varios días, así que ahora me va a pasar lo mismo, es una copa internacional, todo muy lindo".

En relación a lo que le pidió Kily González subrayó: "Me llamó y me dijo que juegue tranquilo, que una me iba a quedar, al equipo le faltaba una victoria, la obtuvimos y nos vamos contentos".