Fragapane levanta vuelo en Unión: "El DT me está dando confianza"

Fue uno de los jugadores designados para hablar con la prensa y destacó que "esto se disfruta más, erramos muchos goles, fuimos justos ganadores, sabía que me iba a costar, vengo de un fútbol diferente, no tengo tiempo cuando recibo acá en Argentina".

Más adelante reconoció que "el DT me está dando la confianza y me siento muy feliz, me pide que juegue, que la busque, que me la den todas, me da esa responsabilidad que es lindo, que encare, es lo más lindo tener esa confianza".

Antes de retirarse, puntualizó que "nos golpeó Aldosivi, lo dejamos atrás, la revancha la teníamos con nuestra gente, la Copa es algo muy lindo, somos el único equipo de Santa Fe que la juega y eso es importante".