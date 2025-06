"Desbloqueá tu futuro" , la jornada de charlas que brinda Arcos Dorados para jóvenes que buscan su primer empleo

Dinámicas y charlas con mirada especialista El concepto de esta jornada sigue la línea de McCampus, la plataforma de cursos gratuitos de la Hamburger University (Universidad Corporativa de McDonald’s), que brinda una variada oferta de cursos virtuales en español, con temáticas muy demandadas en la actualidad.

El encuentro contará con la conducción de la periodista Jesica Yribas. Durante toda la tarde, los invitados podrán aprender y disfrutar de 5 charlas con diferentes temáticas: Marca personal: habilidades para destacarse comunicando; Primera entrevista: ¿cómo prepararse para una entrevista laboral?; Descubrí tu vocación: ¿cómo combino mi pasión con mi profesión?; Primer empleo: entrevista a un/a colaborador/a de McDonald’s, que explicará la importancia de la capacitación y la formación en la primera experiencia laboral. Para el cierre, se compartirán claves para crecer en el futuro profesional.

Fer Niizawa, Global Chief of Public Affairs Officer & Board Member PDA, protagonizará la primera charla sobre marca personal. Luego, será el turno de Alejandra Darvique, consultora de RR.HH. y coach, quien profundizará sobre la primera entrevista laboral. En el tercer bloque, Ariel Rodríguez, Chief of Staff & Head of Sales de Nawaiam, compartirá cómo combinar la pasión con la profesión, en la búsqueda de la vocación. También, habrá un testimonio en primera persona de un/a colaborador/a de McDonald’s que creció y se desarrolló dentro de la compañía. Y para el final, Hugo Pedriel, operador de la marca en Santa Fe, desarrollará algunas claves para potenciar y crecer en el mundo profesional.

Con este evento, Arcos Dorados continúa reforzando su compromiso con el empleo joven y con la creación de espacios que permitan el intercambio de experiencias entre distintas empresas, universidades y jóvenes interesados en ingresar al mercado laboral formal.

Principal empleador de jóvenes en Argentina Arcos Dorados es el principal empleador de jóvenes en Argentina. Actualmente, trabajan más de 14 mil personas, de las cuales el 85% tienen entre 16 y 25 años, y se encuentran transitando su primera experiencia laboral formal. Desde la compañía, se busca generar un impacto social positivo, creando lo que suelen ser las primeras oportunidades de empleo para la juventud, lo que permite fortalecer sus capacidades y brindarles herramientas clave para su futuro profesional.

Durante el 2024, Arcos Dorados obtuvo el tercer puesto del ranking “Los mejores lugares para trabajar en Argentina”, creado por Great Place to Work®, la autoridad mundial en cultura organizacional. La compañía fue distinguida por su compromiso en generar un espacio laboral que responde a las necesidades de sus colaboradores. Mediante el balance entre la vida personal y laboral, las capacitaciones, la flexibilidad, la posibilidad de crecimiento y el aprendizaje constante, se busca mejorar la vida laboral y las oportunidades de cada persona que forma parte de la organización.

Acerca de Arcos Dorados

