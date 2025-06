En un intento de robo, un policía federal baleó a un nene de siete años en La Matanza y le provocó muerte cerebral

“Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago Benjamín Correa Medina son los delincuentes. Uno de ellos murió en la legítima defensa que realizó Facundo Aguilar Fajardo en el cumplimiento de su deber como policía federal”, dijo la funcionaria nacional en una conferencia de prensa.

Y agregó: “Ellos son los responsables directos de lo que le está pasando a Thiago, al que le deseamos lo mejor. Estamos con él, con su familia, y estamos también con la familia de Facundo, que está angustiada su mamá, porque su mamá lo acompañó a él a la parada colectiva. Esto no es casualidad, es La Matanza, es tierra de nadie, es un lugar en el que una mamá tiene que acompañar a un policía a la parada de colectivos por miedo y por ser una zona de violencia diaria y permanente".

Defensa de Patricia Bullrich al uniformado

En este sentido, la ministra Bullrich señaló que fueron los cuatro delincuentes quienes generaron el hecho que terminó con el niño baleado y que el policía federal que efectuó el disparo actuó en legítima defensa.

“Estos señores delincuentes son los que generaron un hecho que no es una casualidad, es una causalidad: la causa por la que Thiago está en esa condición es porque estos cuatro delincuentes salieron a robarle la vida. Es importante poner las cosas en su lugar. La acción de Facundo es una de legítima defensa. La de los delincuentes es de agresión. Pedimos que la carátula para los delincuentes sea tentativa de homicidio. Esta es la posición de nuestro gobierno nacional".

Intento de robo

Durante la conferencia, Bullrich sostuvo además que el agente estaba preparado para actuar. “El ayudante Facundo Aguilar Fajardo estaba preparado para usar su arma. Nadie que no lo esté después de los cursos de Policía lleva el arma. Está claro que, al haber utilizado el arma y uno de los delincuentes terminó muerto y otros dos heridos, es porque el policía tenía las condiciones concretas de tiro para no dejar que esos delincuentes se fueran impunemente como si nada hubiese pasado”.

Consultada sobre el disparo que impactó en la cabeza del niño, la ministra admitió que aún no está confirmado si provino del arma del efectivo, aunque señaló que es probable. “Es difícil poder analizar qué pudo haber sucedido con ese tiro, pero es muy probable que haya salido del arma del ayudante Aguilar Fajardo. No lo tenemos confirmado todavía, pero lamentablemente una de las balas siguió su recorrido. Eso no demuestra que no está capacitado. Era de noche, en una zona muy peligrosa”.