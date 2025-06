Dogos y Peñarol son los finalistas del Súper Rugby Américas

Pampas fue derrotado por Dogos en el CASI

Por las semifinales del Super Rugby Américas, Pampas cayó ante Dogos XV en el estadio del Club Atlético de San Isidro por 27-21. El conjunto dirigido por Juan Manuel Leguizamón llegaba a la instancia decisiva tras una sólida fase regular en la que clasificó como puntero al cosechar 8 victorias, 1 empate y 3 derrotas.

Fue un partido muy disputado, en la que ambos equipos mostraron todo su arsenal tanto en ataque como en defensa ya que ambos equipos fueron sólidos en ambas facetas.

image.png Dogos superó a Pampas por 27 a 21 y jugará la final con Peñarol en Montevideo.

Fueron mínimas las diferencias que consagraron a los cordobeses, pero en un encuentro de enormes paridas fue un merecido ganador.El comienzo de la semifinal tuvo a Dogos XV con mayor posesión y ese dominio se convirtió en una temprana ventaja de 14 a 0 para los 15 minutos.

El primer try lo apoyó el wing Lautaro Cipriani a los cinco minutos después de un buen ataque que comenzó en sus propios 40 metros; el balón fue primero hacia el touch izquierdo y luego con un buen quiebre y carrera de Leonardo Gea Salim puso a su equipo en posición de que generar el espacio para que apoye el wing sobre la derecha. Baronio mantuvo su efectividad para la primera de dos conversiones en el primer tiempo.

Casi diez minutos más tarde, de un scrum cinco a favor de la visita, la pelota salió desprolija pero Agustín Moyano pisó dos veces en medio metro para mostrar su enorme capacidad ofensiva frente a Felipe Contepomi, el entrenador de Los Pumas que estaba entre los muchos espectadores, para apoyar un try luego convertido.

El dominio se acomodó y Pampas aprovechó su primera oportunidad ante una defensa bien planteada. El medioscrum devenido en apertura Ignacio Inchauspe fue quien apoyó el try pero se generó por la continuidad de múltiples fases. El mismo Inchauspe aportó la conversión. Instalarse en el campo de su rival le permitió a los locales irse al descanso en desventaja por tan solo dos puntos.

Después de estar muchos minutos en el campo cordobés, y tras varios pick and go de los forwards, fue finalmente el más liviano del equipo porteño quien llegó al try. Apoyó Mateo Albaneses casi sobre el touch izquierdo, dificultando la conversión de Inchauspe, que pasó cerca de los postes, sentenciando el 14-12 a favor de la visita.

image.png En Montevideo, Peñarol derrotó en un disputado encuentro a los chilenos de Selknam.

Hubo que esperar quince minutos de extrema paridad y defensas muy comprometidas para que se abra el marcador en el complemento. A un penal de Baronio le siguió una tarjeta amarilla al local Santiago Pernas por juego temerario de la salida de ese penal.

Fue el disminuido Pampas quien aportó los siguientes puntos con dos penales de Tito Inchauspe, pero antes del regreso de Pernas, Baronio mostró su calidad con un penal desde 40 yardas sobre la izquierda para recuperar el liderazgo.

A trece del final, Inchauspe malogró un penal angulado en un momento clave del partido y cuando Dogos XV volvió al campo rival, el potente Gea Salim recibió el pase de try del pilar Boris Wenger. Apoyado sobre la punta derecha, la gran conversión de Baronio estiró el resultado a 27-18, a más de un try convertido y siete minutos por jugar, forzando a Pampas a no especular y atacar con cada balón que tuvo. El final del entretenido encuentro vio a Inchauspe aportar un penal en el minuto 79, pero no alcanzó el tiempo y el sueño de llegar a la final y romper la hegemonía cordobesa no pudo ser para Pampas.