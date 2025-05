"Hasta hoy no sé de qué murió Maradona", admitió la psiquiatra Agustina Cosachov

La imputada aprovechó el espacio para contar cómo era el tratamiento que hacía Maradona por su depresión y adicción al alcohol. Al mismo tiempo, comentó cómo se llegó a la cirugía de Diego por el hematoma subdural y el rol que ella cumplió durante los días de internación.

La psiquiatra, una de las imputadas

La mujer, una de las imputadas por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex entrenador, admitió haber pedido la internación domiciliaria para el paciente el 4 de noviembre de 2020 y que firmó ese certificado. “Todos veníamos en la línea de la internación domiciliaria”, aseguró Cosachov sobre lo que pensaron los médicos y la familia de Maradona.

La imputada explicó que tuvieron reuniones informales el 4, 8, 9,10 y 11 de noviembre donde estaban directivos de Swiss Medical. “En algunas estaban las hijas, en otras las hermanas, Luque, el médico de terapia, Díaz, estaba clarísimo que íbamos con una domiciliaria”, remarcó.

“Es cierto que Swiss plantea un dispositivo que continúe su tratamiento en un centro de rehabilitación, hubiese estadio bueno, pero el paciente no lo quería, también pensaba internación involuntaria y la familia no quería eso. Y no había criterio, porque no había riesgo inminente para sí o para terceros. La internación involuntaria era el último recurso“, apuntó.

De la misma manera, indicó: “Desde mi rol de psiquiatra intenté mantener contacto con todos los profesionales porque el trabajo inter disciplinario es lo mejor para con todos los pacientes. En este caso estaba la comunicación muy interferida, con el neurólogo pude hablar, pero no con el clínico. La comunicación estaba muy trabada".