Le hackearon el WhatsApp, intentaron estafarlo y terminó sacándole dinero a los delincuentes

Este martes se viralizó en redes sociales un caso que causó sorpresa y admiración por la inteligencia de la víctima para no caer en la trampa sino para él mismo enredar a los delincuentes y lograr timarlos. Una catarata de likes saludaron el talento del joven que logró que se diera vuelta la tortilla y fuera él quien engordara su cuenta bancaria.

El muchacho fue víctima de una estafa ya clásica en internet: le hackearon la cuenta de WhatsApp y desde el número de teléfono de uno de sus contactos se comunicaron para pedirle dinero. Estaba en la facultad cuando recibió el mensaje de su abuelo con un pedido que le despertó sospechas: “Necesito si podés prestarme 40 mil pesos”, decía.

Embed Al abuelo de un amigo le hackearon el WP. Lo quisieron estafar y les terminó haciendo 500 pesos JAJAJAJAJA



Le tenes que cerrar el estadio. pic.twitter.com/TNQMspYlAL — Chaza (@chazaarg) May 7, 2024

Le resultó extraño porque nunca antes su abuelo se había comunicado para hacerle un pedido semejante, así que su respuesta fue lógica: “¿Tan poco? Qué raro vos pidiendo poca plata”, escribió sin dudar y espero a ver qué pasaba. Pasó lo que tenía que pasar, le mandaron los datos para realizar la transferencia.

Urgente

No solo le siguió la corriente a los delincuentes sino que, rápido de reflejos, les dijo que en ese momento no podía girarles el dinero porque no no tenía datos en el celular para realizar la operación. Y les dijo: “Si necesitás urgente, de última, cargame crédito y te transfiero. Si no, esperá, que llego a casa”.

Y les planteó a los estafadores que necesitaba $500 para activar la cuenta de MercadoPago. Recibió la transferencia, pero aclaró que como estaba entrando a clase iba a tener que esperar para mandar el dinero. “Dale, que necesito”, le reclamaron los delincuentes haciendo pasar por el abuelo, pero al ver que no obtenían respuesta no insistieron.

El joven, que al viralizarse su historia se convirtió en el héroe del día en las redes sociales, actuó con seguridad y eficacia porque lo habían alertado de que lo podían intentar engañar. Fue su padre quien le avisó que habían intentado engañarlo, también haciéndose pasar por el abuelo, pero que no había caído en la trampa.

El aviso oportuno sumado al aplomo del joven para evitar el engaño fue clave para que la historia tuviera final feliz. También, para que los usuarios de servicios de mensajería estén atentos a los mensajes que les piden dinero porque puede tratarse de una estafa. Hoy hay que ser muy cuidadoso para, solo por ser generoso, no lamentar un dolor de cabeza.