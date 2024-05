La remera retocada de Javier Milei y el contundente mensaje: "Yo no paro"

La publicación incluye un texto habitual en los mensajes de Milei: “Viva la Libertad Carajo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1788324296273674317?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1788324296273674317%7Ctwgr%5Eb7b1af3f99ebba5b2902b2d1e9f68816383623aa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fpolitica%2Fel-pedido-patricia-bullrich-que-compartio-javier-milei-hoy-no-paremos-n10132631.html&partner=&hide_thread=false VIVA LA LIBERTAD CARAJOhttps://t.co/B0V70x7duS — Javier Milei (@JMilei) May 8, 2024

La fotografía original había sido compartida días atrás. Se puede ver a Milei junto a Infantino, quien le regaló una camiseta con su nombre. Esa imagen fue tomada como base para un montaje.

Las centrales sindicales aspiran a una parálisis total de la actividad durante este jueves, día en que se realiza el segundo paro nacional en rechazo contra la política económica del gobierno de Javier Milei y el proyecto de ley Bases que se discute en el Congreso.

Los gremios nucleados en la Confederación General Trabajo y las dos CTA adhieren a la medida, de modo que no habrá transporte ni clases, no funcionará la administración pública, no atenderán los bancos, estarán frenadas las principales fábricas y no funcionarán los puertos agroexportadores, entre otros rubros. Se estima que la imagen de comercios cerrados será la postal del día.

• LEER MÁS: Este jueves continúa el paro provincial e inicia la huelga de la CGT: las actividades afectadas