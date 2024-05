Cristina Kirchner sorprendió con una inesperada confesión: "Yo no soy feminista"

Las palabras de la ex presidenta Cristina Kirchner al inaugurar este martes el Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria provocaron una airada reacción

“Deberían estar preocupados todos los argentinos” , enfatizó la ex presidenta, quien cargó contra el plan del presidente Javier Milei para atraer inversiones y volvió a asegurar que el superávit del que se ufana el gobierno es “trucho” .

Cristina sorprendió con una inesperada confesión: "Yo no soy feminista"

“El lunes o martes suspendieron los aumentos de las tarifas previstos a partir de mayo. ¿Por qué? Simple. Porque iban a ser impagables para la gente”, señaló la dirigente opositora ante un auditorio de mujeres, y aseguró que esto demuestra que “el problema no son los subsidios”.

Después sorprendió al confesar que ella no es “militante feminista”. Y añadió: "Todos saben que yo no soy feminista pero respeto mucho a las compañeras que lo son. Nadie tiene que asumir roles que no ha tenido. Cada uno se reconoce en lo que es, con sus virtudes y sus defectos", completó.

Sus palabras generaron incomodidad en parte de su auditorio, sobre todo en un grupo de militantes feministas. Hubo un murmullo nervioso y desde el fondo de la sala se escuchó una voz de mujer que le gritó "cornuda" a Cristina. El epíteto, por supuesto, se convirtió en tendencia en redes sociales.

"Qué se deje de hablar tonterías"

Cristina Kirchner tuvo varias revelaciones en el acto de este martes 7 de mayo de 2024 en el Instituto Patria, en la inauguración del Salón de las Mujeres del Bicentenario. Además de pedirle a Milei que se deje de "hablar tonterías por el mundo", contó detalles de la la charla que mantuvo con el actual mandatario.

"El presidente debería abandonar esa costumbre de estar hablando tonterías por el mundo acerca de algo que no existe. El comunismo, el socialismo. Presidente, se cayó el muro de Berlín en 1989, ¿De qué comunismo me habla?", sostuvo Cristina.

Qué le dijo Javier Milei en la asunción como presidente

Cristina Kirchner reveló una charla desconocida que tuvo con Javier Milei. “Vieron ese día que todo el mundo 'decía que sonrientes están los dos', bueno, en un momento dado cuando ingresa, le digo: 'Presidente colóquese a mi izquierda'. Entonces el chiste consabido: 'No, a su izquierda es imposible', y yo le digo: 'No vaya a creer. Usted tiene muchos prejuicios. Cuando se siente en el sillón de Rivadavia se le van a caer unos cuantos prejuicios como se le están cayendo ahora en la realidad de todos los días'”, contó.

En este contexto, Cristina sostuvo que todo lo que enuncia Milei y cree como verdad absoluta "no tiene conexión con la realidad. Esto es lo que está pasando".

"Fíjense el prejuicio, cuando recuperamos YPF yo no contraté con PDVSA (petrolera venezolana), hicimos un contrato con Chevron, la petrolera más importante del mundo", aseveró.

“Con Néstor no nos íbamos de vacaciones ni a La Habana, ni a Beijing, ni a ciudad Hanói ni a Moscú. Éramos más de ir a Nueva York, Miami, Disney World, argentinos normales, de clase media. Gente común, gente como todos. Con gustos similares o diferentes pero con grandes responsabilidades y gran convicción para asumirlas”, completó.