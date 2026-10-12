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Qué es un nódulo en el pulmón, el diagnóstico por el que intenvendrán al Papa

Esa afección se le detectó en el pulmón al papa León XIV en recientes controles médicos y por lo que será operado en las próximas horas

12 de octubre 2026 · 09:55hs
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Qué es un nódulo en el pulmón

Qué es un nódulo en el pulmón, el diagnóstico del Papa

El papa León XIV será operado este martes de un pequeño nódulo en el pulmón, según anunció el propio pontífice el domingo al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano y el mismo tendría tres milímetros de diámetro, fue detectado durante controles médicos recientes y de acuerdo con la información difundida, los médicos recomendaron extirparlo.

En tanto, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la intervención será a media mañana y que la hospitalización posterior se extendería aproximadamente siete días, aunque no se dieron detalles sobre la técnica quirúrgica ni sobre la ubicación precisa del nódulo.

Tras conocerse la noticia, surge la intriga acerca de esta dolencia y según un informe de Mayo Clinic, los nódulos pulmonares son pequeños grupos de células en los pulmones que son bastante comunes y la mayoría de estos nódulos están hechos de tejido cicatricial de infecciones pulmonares pasadas.

En tanto, se indicó que la mayoría son benignos, pero algunos podrían ser cáncer en un estadio temprano, mientras que, en general, los nódulos pulmonares no causan síntomas y suelen detectarse por casualidad en una radiografía de tórax o en una tomografía que se realice por algún otro motivo.

Según el informe de la citada entidad, si un nódulo pulmonar es pequeño y no crece, es poco probable que sea cáncer y seguramente no necesite tratamiento, mientras que el profesional de atención médica puede revisar los estudios por imágenes anteriores para ver si el nódulo es nuevo o cambió.

Si el nódulo es grande o está creciendo, es posible que necesite hacerse más pruebas para comprobar si es cáncer y las mismas pueden incluir estudios por imágenes, como una tomografía computada y una tomografía por emisión de positrones (PET). Otra prueba puede ser un procedimiento llamado biopsia, procedimiento en el que se extirpa una parte del nódulo para que la examinen en un laboratorio.

La mayoría de los nódulos pulmonares no causan síntomas

La mayoría de los nódulos pulmonares no causan ningún síntoma y cuando se presenta alguno podría incluir: tos, tos con sangre, falta de aliento, sibilancia o infecciones respiratorias.

A pesar de que en la mayoría de los casos un pequeño nódulo pulmonar no significa que haya cáncer, ciertos factores de riesgo pueden aumentar la posibilidad de que un nódulo pulmonar sea maligno. Estos incluyen:

  • Tener más de 50 años
  • Fumar
  • Un historial familiar de cáncer de pulmón
  • Tener síntomas de cáncer de pulmón
  • El tamaño del nódulo
  • El crecimiento del nódulo
  • La forma del nódulo
pulmón Papa Vaticano controles nódulos
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