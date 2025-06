Cerraron 12.000 empresas pymes en Argentina en el primer año del gobierno de Javier Milei

Empresas pymes complicadas "desde el inicio de la gestión de Javier Milei"

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), afirmó: “Desde el inicio de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 12.000 compañías debido a la recesión, la presión impositiva y las inequidades que deben enfrentar las fábricas locales ante la importación indiscriminada”.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Rosato afirmó: “Las condiciones macroeconómicas son importantes, pero demasiado insuficientes para que las fábricas argentinas puedan competir contra empresas extranjeras que importan en sus productos beneficios a través de subsidios, financiamiento barato y un plan para generar trabajo en sus países”.

Asimismo, añadió: "Es ahora en donde el Gobierno debe demostrar si tiene un plan para el sector productivo o piensa dejarlo morir, porque el ritmo de destrucción de empresas es alarmante”.

El líder industrial también alertó que “el cierre de unidades productivas se ve con claridad en la caída del empleo”, y pronosticó “una catástrofe social generada por el desempleo, si es que se mantienen las condiciones que están obligando a los sectores productivos a achicar puestos de trabajo registrados ante la caída impactante del consumo”.

Rosato reclamó “una definición sobre el modelo de país que necesitan los argentinos, porque el crecimiento económico que se está manifestando solo beneficia a sectores que no generan valor agregado, ni riquezas genuinas”.

Subrayó la importancia de “alinear las buenas prácticas individuales con un plan económico general del país a favor de la producción nacional”.

El informe del Observatorio IPA consignó que el efecto de las políticas de restricción del consumo, junto con la apertura de importaciones y las inequidades impositivas para la competitividad local, contribuyó a la situación.

A pesar de que la economía consolidó una recuperación en marzo con un crecimiento interanual del 5,6%, el informe aclaró que esto ocurrió desde una base comparativa relativamente baja, y que el primer trimestre marcó la salida técnica de la recesión.

“El rebote económico ha sido sectorialmente desigual, con la intermediación financiera liderando el crecimiento (+29,3%) y un rezago persistente en sectores intensivos en empleo”, agregó.

El empleo registrado tuvo una caída interanual en marzo, perdió 74.811 puestos

El empleo registrado experimentó una caída del 0,8% interanual en marzo, con una pérdida neta de 74.811 puestos, concentrada en la Administración Pública (-31.792), la industria (-18.172) y la construcción (-14.413).

Aunque la producción industrial mostró una mejora del 8,5% interanual en abril, registrando el quinto mes consecutivo de suba, esto se dio sobre niveles bajos y contra una base de comparación muy deprimida.

Los rubros de Químicos (-0,3%) y Metales (-7%) continúan en contracción.

Las pymes en dificultades por el cepo a las importaciones

El informe alertó que las mipymes manufactureras operan aún muy por debajo de los registros de crecimiento, afectadas por restricciones de demanda y acceso al crédito.

La recuperación del sector es apenas parcial, sesgada y con marcada divergencia entre grandes empresas y pymes.

El informe concluyó que "la economía crece, pero con bases frágiles: el rebote se explica por el agro, el petróleo y el sistema financiero, mientras que el consumo, la industria y el empleo siguen rezagados. La inflación baja, pero no logra reactivar la demanda. Las reservas crecen por deuda, no por exportaciones. La industria pyme sigue en crisis y la recuperación aún no se siente en la mayoría de los hogares. Sin inversión productiva ni mejora del ingreso real, el escenario es de estabilización parcial”.