Agustín Canapino le puso cierre a su paso por IndyCar

Canapino se encontraba en medio de su segunda temporada en la IndyCar Series cuando su participación se vio interrumpida por una serie de eventos externos. En junio, se ausentó de la ronda en Road America debido a razones de salud mental, tal como fue comunicado por su equipo.

Embed - Juncos Hollinger Racing on Instagram: "Juncos Hollinger Racing and Agustin Canapino have mutually and amicably decided to part ways for the remainder of the 2024 NTT INDYCAR SERIES season."