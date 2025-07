Los Pumas perdieron con Inglaterra en la ciudad de La Plata

El inicio mostró a Los Pumas agresivos y con tenencia, pero sin claridad en la definición. El equipo nacional se topó con una defensa férrea de Inglaterra, que resistió en inferioridad numérica tras dos amarillas (Coles y Atkinson) y golpeó en su primera aproximación con un drop de George Ford, que abrió el marcador (3-0).

Argentina tuvo varias chances cerca del in-goal rival, pero no logró concretarlas, y se fue al descanso abajo por la mínima, aunque con mejores sensaciones en el juego.

image.png El seleccionado argentino mostró iniciativa en el primer tiempo, pero fue superado ampliamente por Inglaterra en el complemento.

El segundo tiempo, sin embargo, fue todo de Inglaterra. En apenas diez minutos, los visitantes apoyaron tres tries consecutivos a través de Roebuck, Steward y nuevamente Roebuck, con una lucidez ofensiva que descolocó a los de Contepomi.

Aunque llegaron los tries argentinos de Pablo Matera y Pedro Rubiolo, que despertaron cierta ilusión con el 22-12 parcial, la respuesta inglesa fue inmediata: Ford sumó penales y asistencias, y un nuevo try de Cadan Murley selló el 35-12 definitivo.

Más allá del esfuerzo, los errores defensivos y la falta de precisión en ataque condicionaron a Los Pumas, que no logran vencer a Inglaterra en suelo argentino desde 2009.

El cuerpo técnico deberá ajustar piezas y levantar el ánimo rápidamente: el próximo sábado habrá revancha en San Juan, y será una nueva oportunidad para que este equipo en construcción dé señales más firmes de su identidad y ambiciones.

image.png Argentina e Inglaterra el sábado próximo volverán a enfrentarse en el Estadio Bicentenario de San Juan.

Síntesis

Los Pumas 12- Inglaterra 35

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Pedro Delgado; 4. Lucas Paulos y 5. Pedro Rubiolo; 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Facundo Isa; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Santiago Cordeo, 12 Justo Piccardo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró; Benjamín Elizalde. Entrenador, Felipe Contepomi.

Luego ingresaron: Bautista Bernasconi, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Santiago Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Nicolás Roger, Matías Moroni.

Inglaterra: 1. Fin Baxter, 2. Jamie George (capitán), 3. Joe Heyes; 4. Charie Ewels y 5. Alex Coles; 6. Ben Curry, 7. Sam Underhill, 8. Tom Willis; 9. Ben Spencer y 10. George Ford; 11. Will Muir, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tom Roebuck; 15. Freddie Steward. Entrenador, Steve Borthwick.

Luego ingesaron: Theo Dan, Bevan Rodd, Asher Opoku-Fordjour, Chandler Cunningham-South, Guy Pepper, Alex Dombrandt, Jack van Poortvliet, Cadan Murley.

Primer tiempo: 20', Drop de Ford (I).

Amonestados: 15', D. Coless (I), y 21', Atkinson (I).

Parcial: Argentina 0 - Inglaterra 3.

Segundo tiempo: 1', Try de Roebuck (I); 6, 8, 34', Goles de Ford por Tries de Steward, Roebuck y Murley (I); 20', Gol de Carreras por Try de Rubiolo (A), y 25 y 28', Penales de Ford (I).

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata

Referee: Angus Gardner (Australia).