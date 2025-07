CRAI y Santa Fe Rugby festejaron en el Regional del Litoral

En el primer tiempo, para los Gitanos hubo un try del capitán José Canuto, y un try penal, más una conversión y dos penales de Facundo Beltramino. En el complemento, hubo un try González Viescas, un try penal y un try de Mateo Fauda, más una conversión de Beltramino.

En Sauce Viejo, en una jornada emotiva, por el constante apoyo a Joaquín Torres, esperando por su pronta recuperación, Santa Fe Rugby se impuso al Paraná Rowing Club por 36 a 26 bajo el control del santafesino Emilio Traverso. El Santa formó con: Francisco Duranda, Santiago Barolín y Tomás García; Guillermo Botta y Fabián Frustagli; Agustín Trossero, Tomás Longo e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Tomás Kerz, Bautista Galassi y Bautista Bejarano. Entrenador: Pedro Benet (h).

Luego ingresaron: Juan Pablo Casals, José Milesi, Gonzalo Del Pazo, Valentín Iturraspe, Andoni Alzugaray, Lucio Ruata, Lautaro Valentinuzzi y Ramiro Giménez Melo. Para el conjunto Tricolor en el primer tiempo hubo tries de Ignacio Gómez, Santiago Gorla, Agustín Foradini y Santiago Barolín, más tres conversiones de Bautista Bejarano, mientras que en el segundo período, hubo un try de Gonzalo Del Pazo, más un penal y una conversión de Bautista Bejarano.

Torneo Regional del Litoral

- Top 9 - 9° fecha:

Primera División: fecha 9

- Resultados:

Santa Fe Rugby 36- Paraná Rowing 26

CRAI 37- Jockey de Venado Tuerto 27

Gimnasia de Rosario 42- Old Resian 24

Duendes 33- Estudiantes de Paraná 24

- Posiciones: Jockey de Rosario 34, Estudiantes 30, Santa Fe Rugby 27, Duendes y Old Resian 23, Gimnasia de Rosario 22, CRAI 18, Rowing 14 y Jockey de Venado Tuerto 2.

- Próxima fecha: Gimnasia y Esgrima con Estudiantes, Santa Fe Rugby con Old Resian, CRAI con Paraná Rowing, Jockey de Rosario con Jockey de Venado Tuerto.

Segunda División: fecha 9

- Resultados:

CRAR de Rafaela 35- Universitario de Santa Fe 29

Provincial 36- Caranchos 34

Logaritmo 26- Alma Juniors de Esperanza 19

Tilcara 50- Gimnasia de Pergamino 22

Libre: Universitario de Rosario

- Posiciones: Universitario de Rosario 40, Tilcara 30, Caranchos 28, Alma Juniors de Esperanza 22, Provincial y Logaritmo 19, CRAR 18, Universitario de Santa Fe 10, Gimnasia de Pergamino 6.

- Próxima fecha: Provincial con Alma Juniors, CRAR con Caranchos, Tilcara con Universitario de Santa Fe, Universitario de Rosario con Gimnasia de Pergamino.

Tercera División: fecha 7

- Resultados:

Brown de San Vicente 40- CUCU 13

Los Pampas de Rufino 32- Querandí RC 16

Cha Roga Club 55- Regatas & Belgrano 15

- Posiciones: La Salle Jobson 28, Los Pampas de Rufino 21, Querandí RC y Cha Roga Club 18; Regatas & Belgrano de San Nicolás y Brown de San Vicente 10.

- Próxima fecha: Cha Roga con CUCU, Los Pampas de Rufino con Regatas & Belgrano de San Nicolás, La Salle Jobson con Querandí RC y libre Brown de San Vicente.