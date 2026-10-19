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Arruabarrena no descartó en Boca la vuelta de Paredes contra Vasco da Gama

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, no descartó el regreso de su capitán, Leandro Paredes, en la vuelta de la semifinal de la Sudamericana contra Vasco da Gama

19 de octubre 2026 · 16:34hs
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Arruabarrena no descartó en Boca la vuelta de Paredes contra Vasco da Gama

El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, no descartó el regreso de su capitán, Leandro Paredes, en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, este martes.

Una frase que ilusiona en Boca

Arruabarrena señaló que, si bien los plazos de recuperación no son los que pensaban, dio un guiño a la vuelta de Paredes al afirmar: "Está trabajando casi a la par del grupo, está bien; obviamente, él quiere estar". Además, agregó que "también hay riesgos" y que en las horas que quedan definirán cómo formará el equipo.

Paredes, que tiene un rol fundamental en el funcionamiento del Xeneize, se desgarró hace solo 10 días en el partido en que Boca igualó 2-2 con Instituto de Córdoba por la duodécima fecha del Torneo Clausura.

Por esta razón, el mediocampista se perdió el partido de ida, en el que Boca cayó 1-0 como local en "La Bombonera", que además puso fin al invicto de 17 partidos.

El técnico del Xeneize mantiene la ilusión de poder tener a su capitán y referente en el estadio Maracaná, donde su equipo buscará una remontada histórica ante el Vasco; por esa razón le dejó un mensaje de aliento a los fanáticos: “Vamos a tratar de dejar todo como siempre; el hincha sabe que, mal o bien, el equipo deja todo en el campo”.

Por último afirmó que Sebastián Villa y Alan Velasco están trabajando con el equipo y están disponibles para el partido de vuelta, además de dar un adelanto del análisis que realizó con su cuerpo técnico para buscar el boleto a la final de la Copa Sudamericana: “Sabemos que tenemos que tratar de hacer un partido largo, habrá momentos de defender y de atacar; no vamos a salir a volvernos locos de entrada”.

Boca visitará este martes a Vasco da Gama de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en la gran final. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el mítico Estadio de Maracaná.

Boca Rodolfo Arruabarrena Vasco da Gama
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