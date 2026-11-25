Tras conquistar la Copa Sudamericana, el Xeneize vuelve a la acción este miércoles desde las 21 ante la Lepra mendocina, por los octavos de final del Clausura.

Con la ilusión de cerrar una temporada histórica, Boca buscará dar otro paso hacia una nueva conquista cuando reciba este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza, desde las 21, en La Bombonera. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y ahora intentará conseguir su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Boca cambia el chip y alimenta el sueño de la quíntuple corona

Los festejos por la consagración internacional quedaron atrás y el Xeneize vuelve a concentrarse en la competencia doméstica, con la posibilidad de transformar el 2026 en uno de los años más importantes de su historia.

El equipo del Vasco Arruabarrena ya tiene asegurados dos títulos: el de Campeón de Liga, por haber terminado en lo más alto de la tabla anual, y la Copa Sudamericana, tras imponerse con autoridad ante Atlético Mineiro en la final.

Ahora, Boca afrontará una nueva instancia eliminatoria con el objetivo de mantenerse en carrera por el Torneo Clausura, mientras también tiene en el horizonte la definición de la Copa Argentina, que disputará el próximo miércoles frente a Platense.

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que protagonizó una de las mejores temporadas de su historia y logró finalizar cuarto en la tabla anual.

Sin embargo, el rendimiento del conjunto mendocino en la segunda parte del año fue irregular. Los dirigidos por Alfredo Berti terminaron séptimos en la Zona B del Clausura, con 23 unidades.

El vencedor del encuentro se enfrentará en los cuartos de final con Gimnasia y Esgrima de La Plata, que eliminó a Newell's tras imponerse por 4-2 en tiempo suplementario.

Boca vs. Independiente Rivadavia: horario, TV y probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera y Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.