Avanza la disputa de la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Los elencos de San Justo disputarán sus compromisos válidos por la 8° fecha del Clausura de Primera A, en el cual el Matador visitará a Ciclón Racing, y el Conquistador a Sportivo Guadalupe.

La disputa de la octava fecha del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli tendrá su continuidad este miércoles 21 de octubre con la disputa de dos encuentros, mientras que quedará uno pendiente para la semana próxima.

A la vera de la laguna Setúbal, Ciclón Racing será anfitrión de Sanjustino, y en el predio liguista, Colón de San Justo se presentará ante el duro Sportivo Guadalupe. El cotejo entre Cosmos y la Universidad del Litoral se concretará el próximo miércoles 28 de octubre en el predio Nery Pumpido en el límite comunal con Monte Vera.

Continúa la disputa del Clausura Lautaro Fagioli

Los elencos de San Justo se volverán a encontrar en el Torneo Regional Amateur y, en su afán de seguir avanzando, los partidos válidos por el Clausura Lautaro Fagioli van disputándose entre semana, en este caso no son adelantos sino que jugarán sus pendientes de la octava jornada.

Con respecto a los partidos de la novena fecha del campeonato de la máxima división, el sábado Náutico El Quillá recibirá a Unión en su predio, la Casa del Tiburón, ubicado a la vera de la autopista. Por otro lado, Deportivo Santa Rosa será anfitrión de Ciclón Racing el martes 27 de octubre en el predio Nery Pumpido, con el encuentro de reserva empezando a las 19 y el de Primera a las 21.

Por la Zona A, a partir de las 21, en el predio Nery Pumpido, Sportivo Guadalupe se medirá con Colón de San Justo que viene de lograr la clasificación a cuartos de final del Regional Amateur frente San Jorge. En el caso de los dirigidos por el Flaco Adalberto Tobaldo su última presentación fue en la sexta fecha cuando igualó 1 a 1 frente a Ciclón Racing en el Eladio Rosso. Todavía tiene pendiente su encuentro válido por la fecha 7 frente a Nobleza de Recreo en el estadio Lolo Bossio.

En la Zona B, en el campo de deportes 8 de Enero, en el barrio residencia de Guadalupe, Ciclón Racing recibirá la visita de Sanjustino que también logró el pasaje a la siguiente instancia del Regional Amateur frente a Los Andes de Alcorta. En el caso del cuadro lagunero en la séptima fecha consiguió imponerse a La Perla del Oeste en calidad de visitante en el estadio el Jardín de Recreo Sur por 2 a 1.

Las posiciones en la Zona A se encuentran así: Juventud Unida 17, Colón de San Justo 15, Nobleza de Recreo y Colón 13, Universidad 12, Cosmos y Ateneo Inmaculada 10, Newell´s 7, Independiente 5, Sportivo Guadalupe 4 y Las Flores II 2. En tanto, en la Zona B, de esta forma: El Quillá 18, Sanjustino 17, Unión y La Salle Jobson 13, Gimnasia y Esgrima 12, Ciclón Norte y La Perla del Oeste 11, Ciclón Racing 9, Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 7, Nacional 4.

El Clasificatorio de Copa Santa Fe en Futsal

Esta semana será la última y definitiva en las eliminatorias rumbo al certamen provincial de futsal para los elencos de la Liga Santafesina: Este miércoles en el Templo del Futsal el campeón se mide ante el Tatengue, en tanto que el viernes entre Villa Dora y Belgrano saldrá el segundo clasificado.

Por la cuarta ronda, este miércoles 21 de octubre, a las 21, en cancha de Gimnasia y Esgrima en Monte Vera, Semillero se medirá con Unión de Santa Fe, mientras que el viernes 23 de octubre, a las 22.30, en el estadio 16 de abril, Villa Dora recibirá a Belgrano de Crespo.

En el Clausura de Futsal Walter Duarte

Este miércoles se reanuda la acción en el campeonato doméstico del fútbol sala de la Liga Santafesina: Con algunos postergados por estarse jugando las Eliminatorias rumbo a la Copa Santa Fe, esta octava fecha del Clausura Walter Duarte tendrá los siguientes tres partidos en grilla.

Este miércoles 21 de octubre, a las 22.30, en Monte Vera, Universidad será anfitrión de Colón. El viernes 23, a las 22.30, Deportivo Unión de Crespo se medirá con Regatas en el estadio Hernán Zilli, mientras que en cancha de Gimnasia y Esgrima en Monte Vera, STV jugará frente a Colón de San Justo.