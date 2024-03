Battaglia reveló la fuerte frase que le dijo Almendra cuando discutieron en Boca

El ex entrenador de Boca Sebastián Battaglia reveló detalles de su pelea con Agustín Almendra y aseguró que el jugador le dijo que era "un desastre" como técnico en medio del conflicto que protagonizaron en el tiempo que compartieron en el "Xeneize".

Consultado en una entrevista con TyC Sports sobre el hecho, Battaglia recordó: "Las reglas están para cumplirse. Si no, es cualquier cosa. Cada uno hace lo que quiere. Vos estás en un grupo y sos parte de esto. Hay una cabeza, un entrenador y una parte dirigencial".

Además, en un adelanto de la nota continuó con una fuerte frase que le lanzó Almendra: "'Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre'. Lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte y hay otra parte, donde me dice: 'Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo'. Menos mal, solamente cuatro, ja...".

Por último, expresó: "Quizás les comen la cabeza desde otro lugar y los confunden. Llegan a un entrenamiento pensando una cosa y quizás el entrenador piensa otra. Si veo que no está bien o haciendo las cosas bien, tengo que elegir. Si no, ¿para qué estás ahí?".