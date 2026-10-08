Boca recordó a Miguel Russo a un año de su muerte con un emotivo homenaje en redes sociales

Boca homenajeó al entrenador que conquistó la sexta Libertadores del club con videos y mensajes al cumplirse un año de su fallecimiento. en redes sociales.

Boca volvió a recordar a Miguel Ángel Russo en una fecha especialmente sensible para el club. A un año de su fallecimiento, ocurrido el 8 de octubre de 2025, las cuentas oficiales del Xeneize compartieron distintos mensajes para homenajear al entrenador que condujo al equipo hacia la sexta Copa Libertadores de su historia y dejó una huella imborrable para siempre.

El club publicó un video con algunas de las imágenes más representativas del paso de Russo por la institución. La sonrisa del entrenador, la celebración de la conquista continental y distintos momentos compartidos con Juan Román Riquelme formaron parte del material elegido para mantener vivo su recuerdo.

“Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir”, fue una de las frases que acompañó la publicación. El mensaje estuvo acompañado por escenas de una etapa que quedó marcada a fuego en la historia reciente de Boca.

El Xeneize también compartió otra publicación con una fotografía y una frase contundente: “Amor con amor se paga. Miguel eterno”. Debajo, otra leyenda completó el homenaje: “Siempre en nuestros corazones”.

Un legado que quedó para siempre

Russo falleció el 8 de octubre de 2025 mientras atravesaba su última etapa como entrenador de Boca. Hasta sus últimos días mantuvo su deseo de continuar al frente del equipo, en una muestra de la fuerte identificación que había construido con la institución y sus hinchas.

El entrenador tuvo tres etapas al frente del conjunto de la Ribera y consiguió dos títulos. El más importante fue la Copa Libertadores 2007, la sexta que obtuvo Boca, en una campaña que todavía permanece entre las más recordadas por los hinchas.

Su regreso al club fue además una de las primeras decisiones de Riquelme como dirigente. El ídolo siempre destacó especialmente la figura de Russo y la relación que ambos construyeron, primero dentro del campo y luego fuera de él.

De hecho, Román ubicó al equipo dirigido por Russo entre los mejores que integró durante su carrera y sostuvo en distintas oportunidades que aquella formación fue la que mejor fútbol desplegó entre las que lo tuvieron como protagonista.

A un año de su partida, Boca volvió a abrir ese álbum de recuerdos para homenajear a un entrenador que dejó una marca profunda en la historia del club.